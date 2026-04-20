Эксперт дал обнадеживающий прогноз цен на бензин и дизель на АЗС в Украине

Сети закупили большое количество дорогого топлива и хотят продать его с минимальными потерями.

Цены на дизельное топливо на текущей неделе могут снизиться на 2,5-3 гривни за литр, а на бензин – на 1-1,5 гривни, но все будет зависеть от ценовой динамики на АЗС государственной компании "Укрнафта". Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Укрнафта", скорее всего, снизит цены. Дизельное топливо у них должно подешеветь с 89,5 до 86-87 гривень. Стоимость бензина должна снизиться на 1-1,5 гривни", – отметил эксперт, добавив, что вслед за снижением цен в этой сети пойдут вниз цифры на стелах других АЗС.

По его словам, падение связано с уменьшением оптовых цен на бензин и дизель в течение прошлой недели и желанием сетей увеличить продажи топлива.

"Рынок насыщен, объемы продаж топлива у всех несколько упали. Сейчас думают, как их увеличить. Поэтому ждем, что скажет "Укрнафта". Я думаю, что завтра или в среду сделают какой-то шаг в направлении снижения… Вместе с тем, сети не хотят существенно снижать цены, поскольку закупили много дорогого топлива. Они хотят прокачать его с минимальными потерями", – отметил эксперт.

Перспективы разблокирования Ормузского пролива

Леушкин не верит в результативные переговоры между США и Ираном, но не ожидает существенного роста цен на нефть и котировок газойля.

"Нефть будет колебаться около 95 долларов за баррель, а газойл – около 1100 долларов за тонну как минимум две недели. Особых оснований для роста нет, поскольку рынок сбалансирован. Все понимают, что в любой момент может произойти договоренность – котировки особо не задирают, да и нет желающих покупать дороже", – отметил эксперт.

Леушкин пояснил, что объем нефти, поставлявшейся через заблокированный Ираном Ормузский пролив, был компенсирован, в частности, благодаря увеличению добычи в США, Японии и Норвегии.

Ситуация в Иране и цены на топливо в Украине – последние новости

18 марта Иран объявил о повторной блокировке Ормузского пролива. На этом фоне цены на нефть возобновили рост. Стоимость нефти марки Brent выросла с начала торгов 20 апреля на 4,5 доллара – до 94,88 доллара за баррель.

Между тем, цены на дизель на АЗС в конце прошлой недели несколько снизились. За 16 и 17 апреля бензин марки А-95 и дизельное топливо подешевели на 14 коп./л – до 73,01 грн/л и 91,25 грн/л. Цены на сжиженный газ упали лишь на 3 коп./л, до 49,13 грн/л.

