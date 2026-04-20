Стрельба в Киеве: отец террориста – отставной полковник РФ

Он возглавлял научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники.

Отец террориста, расстрелявшего людей в Голосеевском районе Киева, работал в Рязанском командном училище ВДВ. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Его отец, гражданин РФ Василий Васильченков – полковник в отставке, а последним местом его работы было Рязанское командное училище ВДВ. Васильченков-старший там возглавлял научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, этим объясняется то, что электронные письма Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру "ВДВ".

"А еще аккаунт в Facebook ("Бахмут В.Д.В."), в котором тот публиковал антиукраинские и антисемитские посты", - считают аналитики.

Стрельба в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В итоге его ликвидировали. Дело квалифицировали как теракт. В результате теракта погибли 6 человек.

Известно, что нападавший поджог квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долгое время жил в Донецкой области. Родился в России.

По версии полиции, поводом для стрельбы в Киеве, в результате которой погибли 6 человек и сам стрелок, стала бытовая ссора. Полиция установила всю хронологию события, которое началось с бытовой ссоры между соседями.

