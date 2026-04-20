Ирландия готовит 'щедрый' пакет выплат для украинцев, чтобы побудить их вернуться домой

В правительстве раскрыли подробности радикальных изменений в программе помощи беженцам, которые планируется внедрить уже в ближайшее время.

Власти Ирландии готовят специальный финансовый пакет для украинцев, которые согласятся вернуться на родину, пишет The Times.

Согласно планам правительства, страна намерена в течение года полностью прекратить действие договоров о бесплатном размещении украинцев. По словам министра по вопросам миграции Колма Брофи, такая поддержка якобы является чрезмерной, ведь "ни одна другая страна ЕС этого не обеспечивает".

"Мы хотим положить конец ситуации, когда 16 000 человек, прибывших в самом начале, фактически содержатся государством с момента прибытия. Мы будем от этого отказываться", – заявил политик.

По словам чиновника, беженцам нужно искать другие варианты проживания или возвращаться домой.

"Им придется покинуть эти места проживания, поскольку контракты будут прекращены. И ключевым здесь является срок. У нас есть четкое направление, и мы хотим завершить этот процесс в течение следующих 12 месяцев. Это решение должно быть окончательно утверждено правительством", – сказал он.

По имеющимся данным, чиновники уже разрабатывают политику выплат, которая будет совпадать с окончанием действия директивы о временной защите в марте следующего года.

"Логично предоставить щедрую помощь для возвращения людей", – отметил Брофи.

Известно, что сейчас суммы выплат для тех, кто ищет убежище и хочет вернуться в страну происхождения, составляют до 2 500 евро на человека или до 10 000 евро на семью.

Кроме того, власти планируют существенно "урезать" выплаты для ирландских семей, принимающих украинцев – с 600 евро в месяц до 400 евро, а впоследствии и вовсе их отменить.

Указано, что такие меры связаны с дефицитом жилья в самой Ирландии и желанием вернуть гостиничные номера туристическому сектору.

Ранее УНИАН писал, что Ирландия уже планировала сократить помощь украинским беженцам. Тогда Брофи заявил, что правительство страны намерено перейти к сокращению и, в конечном итоге, отказу от заключения договоров с отелями на размещение украинских беженцев.

Срок действия программы должен был истечь в марте, но ее продлили еще на год до марта 2027 года. Однако государственный министр отметил, что "время этой программы подходит к концу".

