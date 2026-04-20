СБУ наращивает темпы поражения врага: первая в рейтинге на фронте и усиливает дальнобойные удары, - эксперт

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары значительно ускорила темпы нанесения ударов по врагу. Причем Служба не только увеличила количество дальних ударов в тылу РФ, но и лидирует в рейтинге поражений противника на фронте. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что СБУ сегодня выступает как сила, меняющая правила ведения войны.

"Ее подход основан на интеллекте, асимметричных решениях и ударах, которые дают непропорционально большой результат. Именно такая модель ведения войны позволяет Украине эффективно противостоять численно превосходящему противнику. Служба под руководством Евгения Хмары смогла сделать качественный рывок вперед и нарастить интенсивность ударов по врагу. Хмара - боевой генерал, который руководил "Альфой" и смог усилить именно военную мощь спецслужбы, что сейчас для Украины является важнейшим фактором. Служба системно ослабляет врага на всех уровнях - от передовой до глубокого тыла", - считает политолог.

По его словам, на фронте по итогам марта подразделение "Альфа" СБУ стало самым результативным по поражениям дронами.

"Речь идет не просто о тактических успехах, а о системной работе: более 10 тысяч ликвидированных оккупантов и тысячи единиц техники. Это свидетельствует о том, что именно СБУ лучше всего отреагировала на изменение характера войны, где преимущество достигается не массой, а точностью, скоростью принятия решений и эффективным использованием современных технологий", - пишет Черненко.

Политолог отмечает, что СБУ демонстрирует способность действовать глубоко в тылу противника.

"Такие удары имеют еще и накопительный эффект: они не только уничтожают отдельные цели, но и подрывают логистику, снижают боеспособность флота и ограничивают возможности врага использовать оккупированные территории в качестве военных плацдармов. Благодаря нашей спецслужбе в России сейчас нет ни одной точки в Черном море, где их корабли чувствовали бы себя в безопасности", - резюмирует экс-нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что в марте спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) стали самым результативным подразделением сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей с применением беспилотных систем.

А на днях СБУ провела комплексную спецоперацию в оккупированном Крыму, где поразила 3 крупных десантных корабля противника.

