21 апреля дожди накроют часть Украины: синоптик рассказала, чего ожидать

23–24 апреля в Киеве ожидается ненастная погода.

21 апреля часть Украины покроют дожди, но в столице будет без осадков, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что дожди 21 апреля пройдут на западе, ближе к Карпатам, а также на юго-востоке Украины.

"В ближайшую ночь на юге и юго-востоке, а днем в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные дожди", – уточнила она.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, местами заморозки 0-3 градуса (кроме южной части), днем – 5-11 градусов тепла. Ветер будет северный, умеренный, временами порывистый.

В то же время в Киеве 21 апреля будет без осадков. Ветер - северный, умеренный, холодный. Ночью будет 1-3 градуса тепла, возможны заморозки; днем - 8-10 градусов тепла.

В дальнейшем, отметила Диденко, будет холодно, с незначительными колебаниями. "23-24 апреля в столице неблагоприятная погода – циклон и атмосферные фронты, холодно и влажно, при существенном понижении температуры воздуха возможен мокрый снег", – сообщила эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, заявила, что на этой неделе в Украине выпадет снег, а в районе Краматорска его может быть до 10 сантиметров.

В частности, 23-25 апреля будет ветрено, с севера будет поступать холодный арктический воздух, поэтому в эти дни возможны осадки в виде мокрого снега. Особенно в северных, центральных и восточных областях, а также в Карпатах.

Вас также могут заинтересовать новости: