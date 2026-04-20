'Роботы не кровоточат': Украина готовит революционную замену пехоте на поле боя, – CNN

По мнению командира, техника должна заменить людей там, где это возможно.

Украина уверенно превращается в мирового лидера роботизированной войны, отправляя на самые опасные участки фронта машины вместо людей. Благодаря новейшим технологиям ВСУ уже удается брать в плен оккупантов и штурмовать позиции без единого выстрела со стороны пехоты, пишет CNN.

Как отметил командир подразделения "NC13" 3-й ОШБр Николай "Макар" Зинкевич, операция прошлым летом стала историческим прецедентом. Тогда вражеская позиция была взята исключительно с помощью наземных роботов и дронов, пока пилоты находились в безопасности в нескольких километрах от линии соприкосновения. По его мнению, такой подход жизненно необходим для Украины.

"Мы должны понимать, что у нас никогда не будет больше личного состава и никогда не будет численного преимущества над врагом. Следовательно, нам нужно достичь этого преимущества с помощью технологий", – подчеркнул Зинкевич.

По имеющимся данным, наземные дроны уже стали "хлебом насущным" для штурмовиков. Как говорится в материале, один такой робот с пулеметом смог сдерживать наступление россиян в течение 45 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил масштабность процесса, заявив, что за последние три месяца работы дроны выполнили более 22 000 миссий.

По его словам, "жизни были спасены более 22 000 раз, когда робот заходил в самые опасные зоны вместо воина".

Новая стратегия Минобороны, которую продвигает глава ведомства Рустем Умеров (согласно плану, разработанному при участии Михаила Федорова), предусматривает создание "зоны уничтожения" на глубине 15–20 км вдоль фронта. Как отмечается, цель заключается в полной автоматизации логистики и боевых задач.

Несмотря на успехи, эксперты и военные остаются осторожными в отношении полного внедрения искусственного интеллекта.

Зинкевич подчеркивает:

"Окончательное решение всегда должен принимать человек. Доверишь ли ты оружие искусственному интеллекту? Как мы можем быть уверены, что оно сможет отличить друга от врага?".

Однако общий вектор неизменен: по его мнению, железо должно заменить людей там, где это возможно.

"Человеческая жизнь бесценна, тогда как роботы не кровоточат", – подытожил командир.

Эра дистанционных дронов

Ранее УНИАН писал, что один из украинских дронов-перехватчиков создали в чрезвычайно сжатые сроки – от первого прототипа до первого успешного сбивания прошло примерно четыре месяца. Кроме того, эти дроны стоимостью около тысячи долларов уже уничтожили более трех тысяч значительно более дорогих воздушных целей. Наибольшие усилия сейчас направляются в сторону дистанционного управления.

"Им (дроном – ред. УНИАН) можно будет управлять из другого города или из другой страны, фактически из любой точки мира", – рассказал представитель компании SkyFall.

Он уточнил, что эффективность перехватчика составляет от 80 до 100 процентов и зависит от погодных условий и навыков пилота.

