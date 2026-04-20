Лосось или скумбрия: в чем разница и какая рыба полезнее

Лосось и скумбрия - жирные сорта рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровью сердца и мозга. Несмотря на то, что они обладают схожими полезными свойствами, скумбрия содержит больше полезных жиров, а также витаминов и минералов, тогда как лосось имеет меньшую калорийность и больше других витаминов и минералов. Об этом пишет verywell health.
И скумбрия, и лосось являются хорошими источниками омега-3 жирных кислот и других полезных питательных веществ. Несмотря на то, что они содержат схожее количество омега-3, эти виды рыб немного отличаются по содержанию других витаминов и минералов.
Какая рыба содержит больше омега-3?
Оба вида рыбы являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые поддерживают работу сердца, мозга, иммунной системы и сосудов. Специалисты рекомендуют употреблять две порции (по 85 г) этих видов рыбы в неделю.
"На количество и тип омега-3 в рыбе может влиять то, чем она питается, как у дикой, так и у выращенной рыбы. Большинство выращенной рыбы содержит столько же или больше омега-3, чем рыба, выловленная в дикой природе, в зависимости от того, чем ее кормят", - добавляют в материале.
Что лучше выбрать?
Оба вида рыбы имеют значительные преимущества и схожий состав омега-3, однако каждый из них обладает несколькими очевидными преимуществами:
- выбирайте скумбрию, если вам нужно больше жиров, витамина B12 и определенных минералов (например, магния, селена);
- выбирайте лосось, если хотите получить больше калия, ниацина и фолатов (при меньшем количестве калорий).
Польза от употребления скумбрии и лосося
Питательные вещества, содержащиеся в жирной рыбе, такой как скумбрия и лосось, могут способствовать таким полезным для здоровья эффектам, как:
- поддержание здоровья суставов и костей;
- улучшение кровоснабжения мозга;
- нейропротекторный эффект;
- помощь в контроле артериального давления;
- поддержка развития нервной системы плода и младенца;
- предотвращение образования тромбов в сосудах;
- уменьшение возрастной потери мышечной массы и помощь в предотвращении связанных с этим проблем, таких как остеопороз;
- уменьшение воспаления;
- снижение риска некоторых хронических заболеваний;
- поддержание здоровья глаз и снижение риска возрастной дегенерации макулы.
"Хотя употребление рыбы рекомендуется, некоторые ее виды содержат повышенный уровень ртути и других вредных веществ. Это может быть опасно, особенно для беременных или кормящих грудью женщин, а также для маленьких детей", - предупредили в Verywell Health.
К рыбам, которые чаще содержат ртуть или другие загрязнители, относятся:
- королевская скумбрия;
- испанская скумбрия;
- форель;
- меч-рыба;
- акула;
- тилефиш.
Атлантическая скумбрия содержит меньше ртути, чем другие виды, такие как королевская скумбрия или испанская скумбрия.
К рыбам, содержащим меньше ртути или загрязняющих веществ, относятся:
- лосось;
- сом;
- треска.
