Лосось или скумбрия: в чем разница и какая рыба полезнее

Лосось и скумбрия - жирные сорта рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровью сердца и мозга. Несмотря на то, что они обладают схожими полезными свойствами, скумбрия содержит больше полезных жиров, а также витаминов и минералов, тогда как лосось имеет меньшую калорийность и больше других витаминов и минералов. Об этом пишет verywell health.

И скумбрия, и лосось являются хорошими источниками омега-3 жирных кислот и других полезных питательных веществ. Несмотря на то, что они содержат схожее количество омега-3, эти виды рыб немного отличаются по содержанию других витаминов и минералов.

Какая рыба содержит больше омега-3?

Оба вида рыбы являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые поддерживают работу сердца, мозга, иммунной системы и сосудов. Специалисты рекомендуют употреблять две порции (по 85 г) этих видов рыбы в неделю.

"На количество и тип омега-3 в рыбе может влиять то, чем она питается, как у дикой, так и у выращенной рыбы. Большинство выращенной рыбы содержит столько же или больше омега-3, чем рыба, выловленная в дикой природе, в зависимости от того, чем ее кормят", - добавляют в материале.

Что лучше выбрать?

Оба вида рыбы имеют значительные преимущества и схожий состав омега-3, однако каждый из них обладает несколькими очевидными преимуществами:

выбирайте скумбрию, если вам нужно больше жиров, витамина B12 и определенных минералов (например, магния, селена);

выбирайте лосось, если хотите получить больше калия, ниацина и фолатов (при меньшем количестве калорий).

Польза от употребления скумбрии и лосося

Питательные вещества, содержащиеся в жирной рыбе, такой как скумбрия и лосось, могут способствовать таким полезным для здоровья эффектам, как:

поддержание здоровья суставов и костей;

улучшение кровоснабжения мозга;

нейропротекторный эффект;

помощь в контроле артериального давления;

поддержка развития нервной системы плода и младенца;

предотвращение образования тромбов в сосудах;

уменьшение возрастной потери мышечной массы и помощь в предотвращении связанных с этим проблем, таких как остеопороз;

уменьшение воспаления;

снижение риска некоторых хронических заболеваний;

поддержание здоровья глаз и снижение риска возрастной дегенерации макулы.

"Хотя употребление рыбы рекомендуется, некоторые ее виды содержат повышенный уровень ртути и других вредных веществ. Это может быть опасно, особенно для беременных или кормящих грудью женщин, а также для маленьких детей", - предупредили в Verywell Health.

К рыбам, которые чаще содержат ртуть или другие загрязнители, относятся:

королевская скумбрия;

испанская скумбрия;

форель;

меч-рыба;

акула;

тилефиш.

Атлантическая скумбрия содержит меньше ртути, чем другие виды, такие как королевская скумбрия или испанская скумбрия.

К рыбам, содержащим меньше ртути или загрязняющих веществ, относятся:

лосось;

сом;

треска.

