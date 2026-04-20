Люди годами ждут, что пенсия принесет облегчение, но часто получают новые испытания

65-летний пенсионер поразил правдой о жизни без работы и рассказал, почему "сладкое облегчение" – это миф.

Выход на пенсию – это вовсе не тот идиллический финал, каким его привыкли считать. На самом деле это больше напоминает прыжок в бассейн, когда ты вдруг забываешь, как плавать. Как отметил Фарли Леджервуд в своем блоге для Expert Editor, вместо ожидаемого облегчения первые годы без работы приносят сложный психологический кризис.

Иллюзия облегчения и "фантомные" дедлайны

На протяжении 35 лет карьеры большинство людей живут идеей: "нужно просто дотянуть до пенсии". Однако как отмечает автор, когда этот момент наступает, мышечная память оказывается сильнее логики.

Он рассказывает, что первые месяцы все равно просыпался в 5:45 утра, чувствуя себя совершенно потерянным без электронных писем и совещаний.

По мнению Леджервуда, работа на протяжении десятилетий служит идеальным щитом. Люди часто используют занятость как оправдание, чтобы не пробовать ничего нового. Без этого "щита" человек остается один на один с детским, но сложным вопросом: "Кто я на самом деле, если убрать мою должность?".

Темная сторона свободы: печаль о прошлом

Оказывается, свободное время может приносить не только радость, но и особый вид грусти. Когда у пенсионера появляется возможность гулять посреди дня, он начинает остро вспоминать все семейные события и футбольные матчи детей, которые он пропустил из-за "важных" звонков со стоянки.

По словам автора, через полгода после увольнения он пережил глубокую тоску по времени, которое обменял на дедлайны. Выйти из этого состояния ему помог разговор с женой, которая сказала меткую фразу, что "прошлое невозможно отредактировать, но будущее все еще пишется с чистого листа".

Возрождение в 65

Несмотря на все страхи, пенсия дает уникальное "разрешение" на развитие. Автор обнаружил, что в 65 лет он становится более настоящим, чем был в молодости. Он начал писать не отчеты, а рефлексии и размышления, что в конечном итоге переросло в ведение блога.

По его мнению, в преклонном возрасте люди становятся терпеливее и начинают слушать других не ради "элементов действий", а ради самого общения.

Кроме того, пенсия дарит роскошь снова стать новичком. Например, Леджервуд записался на курсы акварели, где он является едва ли не худшим учеником среди молодежи.

В заключение рассказчик подчеркивает, что пенсия – это не о покое, а о трансформации. Хотя полная свобода выбора иногда вызывает головокружение, она одновременно дарит ощущение жизни. Согласно тексту, автор только сейчас научился создавать время, а не просто заполнять его.

Да, выход на заслуженный отдых стал для мужчины не концом пути, а возможностью наконец-то познакомиться с человеком, которым он был слишком занят все эти тридцать пять лет.

Выход на пенсию в европейских странах

Ранее УНИАН писал, где в Европе выгоднее всего выходить на пенсию. Средняя пенсия в одной из скандинавских стран составляет примерно 1850 € (~93 000 грн), расходы на проживание колеблются в диапазоне 850–1000 € на человека, а коммунальные платежи не превышают 220 € в месяц.

