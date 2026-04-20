Механизм списания старых вагонов вызывает вопросы, – эксперт

Распоряжение правительства о сроках эксплуатации грузовых вагонов может стать шагом к обновлению подвижного состава, однако его реализация вызывает ряд вопросов в отрасли. Об этом заявил глава Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

По его словам, практика продления срока службы вагонов, которая применялась ранее, носила ситуативный характер и была связана с дефицитом подвижного состава. Но она часто сопровождалась коррупционными рисками.

В то же время текущая ситуация на рынке, по его оценке, не стимулирует инвестиции в новый подвижной состав: доходность вагонов низкая и во многих случаях не покрывает даже расходы на плановые ремонты. Впрочем, существует неопределенность механизмов реализации приказа – в частности, остается открытым вопрос, будут ли технические процедуры направлены на системное обновление отрасли или превратятся в дополнительное финансовое давление на владельцев вагонов.

"Пока из текста приказа не ясно, идет ли речь о рациональной реформе или о возможных дополнительных расходах для бизнеса из-за технических экспертиз", – отметил он и выразил надежду, что реализация приказа будет организована прозрачно и будет способствовать модернизации вагонного парка без создания дополнительных барьеров для участников рынка.

Ранее в компании "Ост-Вест Логистик Нетцверк" заявили, что из-за списания вагонов по возрасту рынок рискует потерять до 68 тыс. вагонов к 2031 году, а это прямой путь к дефициту подвижного состава. Восстановить парк быстро не получится: потребуется около $2 млрд инвестиций, которых сейчас нет. В результате – меньше вагонов, меньше перевозок и более жесткая конкуренция за грузы. Частные операторы уже вытесняются с рынка, ведь именно их парк сокращается быстрее всего. Это играет на руку монополии УЗ, но бьет по бизнесу, говорят в компании.

