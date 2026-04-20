'Нежелательные' кандидаты на рынке труда: эксперт рассказал, кого не хотят нанимать

Рынок труда нацелен на выживание, а не на расширение, отметил эксперт.

Несмотря на нехватку работников, работодатели в Украине не слишком активно рассматривают иностранцев, людей старше 60 лет и женщин на традиционно "мужские" специальности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель направления исследований человеческого капитала Центра анализа публичных финансов и публичного управления Владислав Иерусалимов во время мероприятия "Человеческий капитал: основа экономического восстановления Украины".

По его словам, работодатели не очень активно хотят нанимать иностранных работников, поскольку в настоящее время работодатель преимущественно настроен рассматривать работников за счет внутреннего рынка. Эксперт также отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция меньшего найма женщин на условно "мужские" профессии.

"Это не потому, что работодатели "сексисты" и продвигают дискриминацию. Просто есть неоплачиваемые, низкоквалифицированные и тяжелые условия работы, на которые женщины логично не хотят идти. Также нужно учитывать, что если ты платишь за тяжелую работу, и она не очень популярна, то туда люди не очень будут устраиваться. И когда мы видим инициативы по привлечению женщин, условно, на должности водителей автобусов или что-то еще, то на самом деле успех этих инициатив не очень высок. Это десятки и сотни, но не тысячи квалифицированных женщин", – сказал Иерусалимов.

Кроме того, еще одной недооцененной нишей, на которую обратил внимание эксперт, являются люди в возрасте от 60 лет. В Украине это более 10 миллионов человек, и их потенциал на рынке труда остается незадействованным, несмотря на очевидное демографическое давление.

"Рынок труда настроен на выживание, а не на масштабирование", – добавил эксперт.

Как писал УНИАН, глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник сообщил, что в ближайшие 10 лет Украине может не хватать от 4 до почти 9 миллионов рабочих рук. По его словам, причинами являются массовая миграция, отток населения в связи с войной, а также глубокий демографический кризис и сокращение численности украинцев.

В марте сообщалось, что из-за острой нехватки рабочей силы работодатели в Украине изменили подход к найму. Так, бизнес все чаще вынужден отказываться от эйджизма (дискриминации людей по возрасту) и активно привлекает людей в возрасте от 55 лет.

