Пенсии в Украине: государство само будет искать данные о трудовом стаже граждан

Пенсионный фонд должен самостоятельно собирать данные о стаже из государственных реестров, а не запрашивать их у граждан.

Работодатель отвечает только за оцифровку трудовой книжки, и эта процедура является его правом, а не обязанностью. В то же время другие документы, подтверждающие страховой стаж (дипломы, свидетельства, справки и т. п.), не подлежат автоматической оцифровке работодателем.

Как пишет"Судебно-юридическая газета", упорядочение документов имеет ключевое значение для будущего назначения пенсии. При этом Верховная Рада 9 апреля 2026 года приняла законопроект №13705-д, который меняет подход к подтверждению стажа.

"Отныне государство берет на себя обязанность самостоятельно искать информацию о стаже человека, вместо того чтобы требовать от него десятки справок. Главной причиной изменений стала полномасштабная агрессия РФ. Тысячи украинцев оказались в ситуации, когда подтвердить свой трудовой путь стало физически невозможно", – говорится в материале.

В частности, многие предприятия и учреждения разрушены, а их бумажные архивы утрачены навсегда. Кроме того, доступ к документам на временно оккупированных территориях заблокирован, а граждане, спасаясь от войны, часто не имели возможности вывезти свои трудовые книжки.

Поэтому Пенсионный фонд Украины должен самостоятельно собирать данные о стаже из государственных реестров, вместо того чтобы запрашивать их у граждан. Если же данные в реестрах отсутствуют, особенно за периоды до внедрения персонифицированного учета, ПФУ обязан оперативно информировать об этом человека через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг.

"На ПФУ возлагается обязанность оказывать помощь в истребовании документов и информировать граждан о порядке подтверждения стажа через суд", – пишет "Судебно-юридическая газета".

Закон также предусматривает, что назначение или перерасчет пенсии может происходить не только по обращению лица, но и автоматически в определенных случаях. Данные из государственных реестров считаются достоверными и не требуют дополнительных бумажных подтверждений, а ПФУ запрещено требовать дублирующие справки.

Отдельно урегулированы сложные случаи подтверждения стажа до 1 июля 2000 года, когда электронного учета еще не существовало. В случае утери или отсутствия документов (в частности, из-за войны) стаж может подтверждаться приказами, зарплатными ведомостями, трудовыми договорами, банковскими выписками, показаниями свидетелей или решением суда.

Ранее УНИАН писал, как докупить стаж за прошлые годы при его недостатке и кто имеет право докупить стаж для пенсии.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, какие ошибки может допускать ПФУ при назначении выплат, и как обжаловать неправильный расчет пенсии людям, оказавшимся в такой ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: