Какие профессии станут самыми востребованными в будущем: эксперт назвала тройку лидеров

Специалисты, умеющие знакомить людей с технологиями, а также архитекторы рабочих процессов и биотехнологи станут самыми востребованными на рынке труда в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководительница People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановская во время мероприятия "Человеческий капитал: основа экономического восстановления Украины".

По ее словам, наиболее востребованными в будущем станут специалисты, способные "соединить" человека и его навыки с технологиями. Поскольку сегодня главным тормозом развития является не недостаток инструментов, а естественное человеческое сопротивление изменениям, заложенное самой нейрофизиологией.

"Это инерция людей в освоении новых технологий. И хотя интуитивно хочется двигаться туда быстрее, это сопротивление не дает людям совершать этот шаг. Поэтому профессии, которые позволят быстрее обучать и уменьшать сопротивление людей новым технологиям, будут номер один", – сказала она.

На втором месте оказывается архитектура проектирования рабочей среды, где в центре операционной модели бизнеса стоит человек и его опыт.

"Это архитектура рабочего места, архитектура рабочих процессов и архитектура технологических платформ, которые позволяют вокруг опыта человека построить операционную модель бизнеса. Это цели, стратегия бизнеса, рабочие процессы, технологии и люди", – добавила Горбановская.

Следующей отраслью в списке эксперт называет биотехнологии. За последнее десятилетие мир состарился в среднем на пять лет, а Украина – еще больше. Ответ на этот демографический вызов лежит на стыке медицины и технологий.

"Сейчас медицина и технологии очень быстро развиваются. Мы видим, как важно успевать за этими новинками, чтобы просто продлить активность, в том числе экономическую активность людей за счет новых медицинских технологий. Эти профессии будут номер один", – добавила Горбановская.

