В Великобритании есть отдаленная железнодорожная станция, до которой невозможно доехать на машине

Ежегодный пассажиропоток в Корруре, составивший в 2023 году 14108 человек, равен пассажиропотоку лондонского вокзала Ватерлоо всего за один час.

Из Лондона ходит прямой поезд в уединенное место в Шотландии, буквально в глуши. Самая отдаленная железнодорожная станция Великобритании находится в 16 километрах от ближайшей дороги. Об этом пишет Daily Express.

Станция Коррур, расположенная в Западном Шотландском нагорье, имеет прямое сообщение с лондонским вокзалом Юстон. Это самая высокогорная железнодорожная станция в Великобритании, расположенная на высоте 410 м над уровнем моря. Она находится между Раннохом и Туллохом, в 114 километрах от станции Крейгендоран-Джанкшен, недалеко от Хеленсбурга.

Отмечается, что станция находится под управлением компании ScotRail и предоставляет большинство услуг, а также поезд Caledonian Sleeper. Поездка на поезде Caledonian Sleeper занимает от 11 до 12 часов, и до пандемии он перевозил от 12 000 до 14 000 пассажиров в год из Коррура в Лондон.

Ежегодный пассажиропоток в Корруре, составивший в 2023 году 14108 человек, равен пассажиропотоку лондонского вокзала Ватерлоо всего за один час.

Там находится самый отдаленный ресторан Великобритании, расположенный в бывшем здании вокзала. Все продукты доставляются из окружающей дикой местности на внедорожниках.

Интересно, что уютный ресторан Corrour Station House, расположенный в западной части Шотландского высокогорья, привлекает посетителей со всех уголков страны, делая Коррур одной из самых оживленных остановок на сельской железнодорожной линии Западного высокогорья между Глазго и Маллайгом через Форт-Уильям.

Вокзал в высокогорье окружен захватывающей дух природной красотой, а расположенные неподалеку озера Лох-Койр и Лох-Оссиан открывают потрясающие виды.

Первозданный ландшафт и уединенность этого района привлекают туристов, которые останавливаются в домах отдыха, разбросанных вокруг двух озер. Здесь есть множество пешеходных маршрутов, которыми могут насладиться посетители.

Несмотря на уединенное расположение, этот район не является полностью изолированным - рядом со станцией есть телефонная будка с доступом к интернету.

