ИИ оценивает решения правительства на предмет их полезности для граждан, - Минцифры

Так, ИИ составляет таблицу по каждому решению правительства.

Искусственный интеллект составляет таблицу по каждому решению Кабинета министров, помогая чиновникам прогнозировать, кому выгодны те или иные законопроекты. Об этом рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью "Апострофу".

"Нам очень интересно протестировать концепт анализа законодательства. Когда можно увидеть аналитику, кому выгоден предлагаемый законопроект. Какая финансовая, промышленная группа или люди от этого выиграют. Выиграет ли от этого государство или выиграет какой-то бизнес. Уже есть работающий концепт подобной вещи в правительстве. Искусственный интеллект дает мне отчет, кому какой акт даст какой эффект", - заявил он.

То есть, по словам Борнякова, искусственный интеллект составляет таблицу по каждому решению правительства.

"Он говорит, кто от него выиграет. Влияние на граждан, бизнес. Нейтрально, положительно, может быть отрицательно. Он анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: "Для граждан это будет отрицательно, но для бизнеса будет положительно". Это происходит в автоматическом режиме. Мы загружаем туда все решения, и он выдает результат", - объяснил чиновник.

Он добавил, что нельзя сказать, что это информация, на которую можно полагаться.

"Но мы тестируем. У нас решения правительства уже проверяет искусственный интеллект", - заявил Борняков.

Как сообщал УНИАН, в Украине запустили центр ИИ для военных технологий Defense AI Center "A1", который будет внедрять искусственный интеллект в военную сферу.

Предполагается, что новый центр поможет обеспечить технологическое преимущество Украины в трех сферах: в воздухе, на земле и в экономике.

Приоритетными направлениями Defense AI Center "A1" станут: преобразование боевых данных в инсайты; разработка систем, которые анализируют данные с поля боя, прогнозируют действия врага и помогают формировать эффективные сценарии реагирования; автономные системы.

Также Defense AI Center "A1" будет развивать ИИ для дронов и роботизированных платформ, способных работать без GPS и в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

