Когда человек официально считается старым: назван точный возраст

Ученые назвали точный возраст, когда человек считается старым. При этом новые данные передвинули возраст начала старости на несколько лет вперед, по сравнению с предыдущими исследованиями.

Как пишет DailyMail, компания Seven Seas опросила тысячи взрослых британцев о том, когда, по их мнению, начинается настоящее старение.

Предыдущие исследования предполагали, что старость начинается уже в 62 года. Однако новые данные указывают на то, что отношение к возрасту меняется, и теперь 69 лет – это возраст, когда вас официально считают "старым"

При этом исследования выявили явное различие в восприятии старения разными поколениями. Так, хотя представители поколения бэби-бумеров (родившиеся между 1946 и 1964 годами) считают, что старость начинается в 67 лет, их дети и внуки полагают, что это гораздо раньше.

По мнению поколения Z, такие люди, как Мишель Обама или Брэд Питт - всем им по 62 года - официально попали в категорию "старость". Опрос также показал, что представители поколения Z считают, что когнитивные нарушения начинают проявляться в 62 года, а трудности с адаптацией к технологиям начинаются на три года раньше, в 59 лет. Они также считают, что человек перестаёт хорошо выглядеть в модной одежде в 56 лет.

В то же время они более благосклонно относились к ценности пожилых работников по сравнению с представителями поколения бэби-бумеров и чаще считали, что в целом люди этого возраста по-прежнему будут желанными сотрудниками.

Харриет Бейлисс, соруководитель кампании, сказала: "Если рассматривать эйджизм упрощенно, можно предположить, что молодые поколения, скорее всего, будут более пренебрежительно относиться к пожилому возрасту. Реальность гораздо сложнее, как показывают наши последние опросы. Они свидетельствуют о том, что поколение Z более оптимистично смотрит на пожилых работников и занятость, чем сами бэби-бумеры, которые пытаются ориентироваться на рынке труда, где царит эйджизм".

Ранее психологи объяснили, почему одни люди с возрастом становятся добрее, а другие – жестче: эти различия определяются тем, как именно человек интерпретирует потери, которые он сам пережил в жизни.

