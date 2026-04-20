Путин сам 'создал монстра' в Украине, который его и уничтожит, - эксперт в области дронов

В развитии технологий Украина значительно опережает Россию.

Полномасштабное нападение России на Украину положило начало эре боевых роботов, которая в итоге может уничтожить саму Россию. Об этом в колонке для New York Post написал эксперт по оборонным технологиям, автор книги "Рой дронов: как маленькие дроны покорят мир" Дэвид Гэмблинг.

"Владимир Путин создал монстра – и это может его уничтожить", - написал он, комментируя развитие дроновых технологий в Украине.

Он пояснил, что российская армия в последние четыре года полагалась на численное превосходство, но, заменив людей на дроны, Украина свела это преимущество на нет.

"Это также открывает двери для кошмарного нового типа войны, в которой машины выслеживают и уничтожают людей", - добавил автор.

История наземных роботов

Он напомнил, что первые управляемые дистанционно танки появились в 1930 годах, причем в Советском Союзу. Тогда там разработали так называемые "Телетанки", вооруженные огнеметами, предназначенные для штурма оборонительных позиций. Но управлять ими было сложно из-за ненадежной радиосвязи, и от этой идеи вскоре отказались.

В 1970 годах небольшие дистанционно управляемые аппараты использовались для обезвреживании бомб. Однако попытки оснастить этих роботов оружием оказались безуспешными.

В 2007 году США разместили в Ираке вооруженных роботов SWORDS/Talon. Но они так и не были использованы в боевых действиях. Вероятно из-за опасений по поводу их надежности и потенциальной негативной огласки.

Также россияне использовали в Сирии небольшой роботизированный танк "Уран-9". Но результаты были неоднозначными: возникли проблемы со связью, из-за которых машина застряла. В Украине ее никогда не видели.

Автор пояснил проблемы такого типа дронов тем, что навигация по земле сложнее, чем по воздуху. Поэтому БПЛА широко применяются, а наземные транспортные средства пока редки. Кроме того, они легко путаются или застревают.

Как развиваются НРК сейчас

"Украина решает задачу создания эффективных наземных роботов, или беспилотных наземных транспортных средств, по тому же принципу, по которому она развивала беспилотные летательные аппараты", - пишет автор.

Он добавил, что основной упор делается на создание недорогих систем, использующих коммерческие технологии. А тестирование в полевых условиях для получения реальной обратной связи обеспечивает быструю итеративную доработку.

Украинцы утверждают, что могут сделать за несколько недель то, на что на Западе уходят годы: "Обход препятствий по-прежнему остается сложной задачей для украинских беспилотных наземных аппаратов, поэтому оператор робота работает в паре с экипажем дрона, имеющего обзор сверху, чтобы определить оптимальный маршрут".

Первоначально роботы использовались для логистических перевозок, доставляя припасы на опасные последние несколько километров к линии фронта. С тех пор они взяли на себя более сложные задачи, такие как эвакуация раненых и минирование.

Боевые роботы

Типичным примером украинского боевого робота является DevDroid. По размерам он примерно как квадроцикл, развивает максимальную скорость больше 6 км в час и оснащен пулеметом.

Военные аналитики утверждают, что роботы не смогут по-настоящему заменить пехоту. Они пока не могут проникать внутрь зданий, занимать окопы и выполнять задачи, требующие физической гибкости.

Но это может произойти вскоре, считает автор. Он пишет об экспериментах украинских военных с четвероногими роботами, похожими на собак. А недавно ЗСУ получили для испытаний два человекоподобных робота Phantom Mk1 американского производства.

Как НРК заменяют пехоту

Напомним, что эксперты прогнозируют рост масштабов применения НРК в 2026 году. Уже сейчас количество применений наземных роботов достигает 7 тысяч за месяц. В основном они выполняют логистические задачи, доставляя припасы на передовую.

Добавим, что недавно ЗСУ впервые захватили позицию при помощи одних только роботов - наземного комплекса и БПЛА. При этом оккупанты сдались роботам в плен.

