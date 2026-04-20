'Нельзя игнорировать Россию': в Кремле отреагировали на решение США о введении санкций

Кремль считает, что Россию нельзя игнорировать, поскольку она является важным игроком на мировых энергетических рынках. В частности, из-за значительного уровня экспорта энергоносителей. Такое заявление в Москве сделали на фоне того, что США продолжили ослабление санкций в отношении российской нефти, сообщает Reuters.
"Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки сейчас переживают сложные времена. И, конечно, очень трудно не учитывать российские объемы или игнорировать их", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Санкции США в отношении российской нефти
Как сообщал УНИАН, США продлили разрешение на поставку и продажу российской нефти.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", - говорится в сообщении Минфина.
Лицензия касается российской нефти и нефтепродуктов, в том числе произведенных компаниями, находящимися под санкциями.
США отменили ограничения сроком на месяц. Это произошло вопреки предыдущим публичным заверениям американских чиновников не продлевать такую лицензию.