'Нельзя игнорировать Россию': в Кремле отреагировали на решение США о введении санкций

В Москве заявили, что Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках.

Кремль считает, что Россию нельзя игнорировать, поскольку она является важным игроком на мировых энергетических рынках. В частности, из-за значительного уровня экспорта энергоносителей. Такое заявление в Москве сделали на фоне того, что США продолжили ослабление санкций в отношении российской нефти, сообщает Reuters.

"Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки сейчас переживают сложные времена. И, конечно, очень трудно не учитывать российские объемы или игнорировать их", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Санкции США в отношении российской нефти

Как сообщал УНИАН, США продлили разрешение на поставку и продажу российской нефти.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", - говорится в сообщении Минфина.

Лицензия касается российской нефти и нефтепродуктов, в том числе произведенных компаниями, находящимися под санкциями.

США отменили ограничения сроком на месяц. Это произошло вопреки предыдущим публичным заверениям американских чиновников не продлевать такую лицензию.

