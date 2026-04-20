Одна из украинских РЭБ-систем с начала года парализовала 26 'Кинжалов', – СМИ

С начала 2026 года украинская система РЭБ "Лима" смогла нейтрализовать 26 российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Об этом сообщает компания-разработчик Cascade Systems в комментарии для издания "Оборонка".

Развертывание комплексов в разных регионах Украины позволило существенно очистить небо. По имеющимся данным, общее количество обезвреженных "Кинжалов" за все время работы этой системы стратегического уровня уже достигло 58 единиц. Кроме того, за первый квартал года "Лима" смогла отклонить 33 крылатые ракеты и более 10 тысяч вражеских дронов.

Производитель утверждает, что в зонах действия системы удается обезвредить более 98% управляемых авиабомб (УАБ), которые Россия активно использует на фронте.

По словам разработчиков, комплекс интегрируется в общую сеть ПВО и отводит опасные объекты в пустые зоны, где они не могут нанести вред людям.

"Интеграция "Лимы" в систему ПВО создает дополнительный рубеж противовоздушной обороны. Это позволяет системе обезвреживать дроны и ракеты, которые уже преодолели внешнее кольцо перехвата", – пояснил начальник управления РЭБ Сухопутных войск ВСУ Максим Скорецкий.

Военные из подразделения "Ночная стража", которые непосредственно работают с техникой, подтверждают ее высокую надежность. Как отмечается в сообщении, комплекс легко справляется даже с современными антеннами, которыми оккупанты пытаются защитить свои ракеты от помех.

"Нам удалось обезвредить 58 из 59 "Кинжалов", запущенных по объектам, которые мы защищаем. Комплекс создает радиоэлектронный барьер, блокирующий спутниковую навигацию дронов-камикадзе", – подчеркнул представитель подразделения.

По мнению руководителя Cascade Systems, такой подход помогает экономить дорогостоящие ракеты для ПВО. Вместо того чтобы сбивать каждый объект огнем, "Лима" просто "сбивает их с толку" электронным ударом.

"Это асимметричный ответ: вместо изнурительной дуэли "ракета против ракеты" мы используем инструмент, который вызывает критическое отклонение высокоточного оружия врага от цели", – добавил глава компании.

