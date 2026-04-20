Грозит ли Сумам окружение или мощное наступление: эксперт рассказал, насколько это реально

Гетман считает, что россияне могут прибегать к ограниченным провокациям на Сумском направлении.

На Сумском направлении у россиян нет сил и средств, которые позволили бы провести серьезные наступательные действия.

В комментарии УНИАН ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман назвал странными сообщения в СМИ о том, что Сумам якобы угрожает полуокружение:

"Если говорить о физическом окружении города или тактическом окружении, когда враг контролирует все логистические пути, не давая возможности подвозить необходимое гарнизону для оборонительных действий, то ни одной из этих ситуаций даже приблизительно нет вблизи Сум".

Говоря о "полуокружении Сум", он предлагает ответить на вопрос о вероятности "окружения" города на треть или на две трети.

"Опасность всегда существует во время войны для любого города в Украине, но вероятность окружения Сум равна нулю процентов", – подчеркнул он.

Причины распространения дезинформации

По его словам, россияне рассказывают, что они на украинской границе хотят создать буферную зону вглубь нашей территории якобы на сотни километров. "Но это только их фантазии, пусть и дальше что-то себе придумывают", – отметил Гетман.

По его словам, Россия продолжает наступательные действия, анонсирует новую мощную наступательную операцию на Донбассе. Он считает, что врагу очень важно растянуть наши войска, поэтому на севере Украины они устраивают провокации, а также говорят о том, что может быть и наступление из Беларуси.

"Это дезинформация. Так поступают во время войны, чтобы заставить защищающихся паниковать или предпринимать непонятные действия, в частности, держать войска там, где никто не собирается атаковать. Это все по учебникам, то есть ничего нового нет", – сказал Гетман.

Он напомнил, что двести тысяч российских военных сосредоточены на Покровском направлении, а на Сумском – в 50 раз меньше. "Каким образом они собираются штурмовать Сумы? Это просто смешно", – отметил Гетман.

Возможные провокации

В то же время враг действительно может устроить провокации, продолжать обстрелы. Но людей для наступательных действий на северной границе Украины нет.

Гетман отметил, что россияне сейчас продолжают осуществлять провокации, в частности, пытаясь проникнуть ближе к украинским позициям через газовые трубы. "Это попытка ДРГ зайти, возможно, флаг повесить, как они любят, или селфи записать, чтобы показать, что будто бы они что-то контролируют, возможно, сбить с толку свое население или наших европейских друзей. Дигеры, что с ними поделаешь?", – добавил он.

Существует ли угроза Сумам?

Как сообщал УНИАН, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы полуокружении города Сумы, не соответствует действительности. Российским оккупантам удалось проникнуть в Сумскую область от государственной границы на расстояние до 4 км. До областного центра, города Сумы, еще остается около 35 км.

Он отметил, что в зоне ответственности Группировки объединенных сил, на участке чуть дальше к востоку от Сум, российские захватчики несколько месяцев пытались проникнуть в Сумскую область с территории РФ. Фактически им удалось полностью захватить два села в непосредственной близости от границы.

