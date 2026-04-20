ChatGPT, Gemini и другие чат-боты перестали работать по всему миру

Проблемы с доступом к чат-ботам наблюдаются уже больше часа.

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе популярных чат-ботов, среди которых ChatGPT, Claude и Gemini. Страницы не загружаются, а инструменты отказываются работать.

Судя по DownDetector, проблемы начались в 17:00 по киевскому времени. Не работают как веб-версии, так и приложения.

Самый сильный сбой у OpenAI: разработчики ChatGPT сообщили, что сервисы компании испытывают проблемы с доступностью. Под ударом сам чат-бот и Codex, ИИ-инструмент для кодинга.

Одновременно с этим пользователи стали жаловаться на то, что не работают чат-боты Claude от Antropic и Gemini от Googlе. Такой же масштабный сбой у Copilot от Microsoft. Проблемы с доступом к чат-ботам наблюдаются уже больше часа.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

