В УКРОПе сообщили о задержании Корбана в Днепропетровске

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной организации партии “УКРОП”.

По информации пресс-службы, сейчас проводятся обыски у родителей Корбана, а также у руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан.

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В управлении СБУ в Днепропетровской области не подтвердили и не опровергли данную информацию.

У членов партии массовые обыска.По офисам, партнерам.Корбана задержало СБУ и увезлотв неизвестном направлении Posted by Borys Filatov on 30 октября 2015 г.

Также со ссылкой на народного депутата, члена политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Бориса Филатова в пресс-службе отметили, что обыски прошли в общественной приемной Филатова.

«У членов партии массовые обыски. По офисам, партнерам. Корбана задержала СБУ и увезла в неизвестном направлении», – сообщил Филатов.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.

"Пока у партии нет точной информации, где находится Корбан", - заявили в пресс-службе.