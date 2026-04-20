Cookies на сайтах: стоит ли нажимать 'Принять все' или лучше отказаться

Практически каждый сайт сегодня предлагает пользователю выбор – принять cookies или отказаться от них. Этот баннер стал привычной частью интернета, но многие до сих пор не понимают, что именно стоит за этим выбором и как он влияет на конфиденциальность, пишет BGR.

Cookies (или файлы cookie) – это небольшие файлы, которые сохраняются в браузере и помогают сайтам работать корректно. Они помогают запоминать данные для входа в аккаунт, содержимое корзины в интернет-магазинах и настройки интерфейса, делая использование интернета удобнее.

Однако не все cookies одинаковы. Некоторые необходимы для работы сайта, а другие используются для отслеживания активности пользователя и показа персонализированной рекламы.

Лучше принять или отклонить файлы cookie

Как объясняют эксперты, универсального ответа нет, однако с точки зрения безопасности более разумным считается отказ от необязательных cookies. В большинстве случаев сайты все равно продолжают работать, поскольку для их функционирования используются обязательные файлы.

При нажатии кнопки "Принять все" (Accept all Cookies) пользователь по сути разрешает сбор большего объема данных. Это может включать отслеживание поведения на сайтах, формирование рекламного профиля и передачу информации сторонним сервисам. В среднем, количество cookies увеличивается в разы – до 20–30 файлов вместо нескольких базовых.

Именно поэтому после посещения интернет-магазинов или поиска товаров нередко появляется реклама, связанная с недавними действиями.

Если же отказаться от дополнительных cookies, уровень персонализации снижается, но при этом уменьшается и объем собираемых данных. Некоторые функции могут работать менее точно, однако критических ограничений обычно не возникает.

В итоге наиболее сбалансированный подход – принимать только необходимые cookies и отклонять остальные. Такой вариант позволяет сохранить удобство использования сайтов, не отдавая лишнюю информацию о своих действиях в интернете.

