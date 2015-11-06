Суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста
Печерский районный суд принял в отношении лидера политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Как передает корреспондент УНИАН, постановление суда зачитала следственный судья Лариса Цокол.
"Срок действия домашнего ареста и обязанности возложенные судом, определить в пределах двух месяцев, до 31 декабря 2015 года включительно", - огласила постановление суда Цокол.
Судья подчеркнула, что в случае необходимости, указанный срок может быть продлен по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 199 УПК Украины.
"Постановление о применении меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит немедленному исполнению после его оглашения", - сказала Цокол.
В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.
Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционный суд Киева в течение 5 суток со дня его оглашения.