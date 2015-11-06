Суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста

Как передает корреспондент УНИАН, постановление суда зачитала следственный судья Лариса Цокол.

"Срок действия домашнего ареста и обязанности возложенные судом, определить в пределах двух месяцев, до 31 декабря 2015 года включительно", - огласила постановление суда Цокол.

Судья подчеркнула, что в случае необходимости, указанный срок может быть продлен по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 199 УПК Украины.

"Постановление о применении меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит немедленному исполнению после его оглашения", - сказала Цокол.

В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционный суд Киева в течение 5 суток со дня его оглашения.