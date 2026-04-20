ДТЭК Ахметова возглавил рейтинг крупнейших частных инвесторов в экономику Украины за время войны, - СМИ

Группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, несмотря на разрушения и потерю активов, заняла первое место в национальном рейтинге крупнейших частных инвесторов в экономику Украины с начала полномасштабного вторжения, по данным издания NV.

По оценке издания, совокупные инвестиции компании в украинскую экономику за период полномасштабной войны составляют 101,7 млрд грн.

В 2025 году объем инвестиций ДТЭК вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и достиг 45,4 млрд грн. Инвестиционная программа охватывает как восстановление поврежденных энергетических активов, так и развитие новой генерации.

С 2022 года, по информации компании, все теплоэлектростанции ДТЭК получили повреждения в результате атак, в целом по энергетической инфраструктуре было нанесено более 220 ударов. Также повреждениям подверглась сетевая инфраструктура.

В период полномасштабного вторжения компания ввела в эксплуатацию ветровую электростанцию на юге Украины мощностью 114 МВт и систему накопления энергии 200 МВт, а также готовит новые проекты в сфере возобновляемой энергетики.

В компании отмечают, что инвестиционная программа на 2026 год предусматривает продолжение восстановления поврежденных мощностей и развитие новой генерации.

"Объем инвестиций в 2025 году вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Мы одновременно финансируем восстановление поврежденных мощностей и инвестируем в новую генерацию. Наша цель - обеспечить стабильную работу энергосистемы", - заявили в ДТЭК.

