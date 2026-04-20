Восстановить столичные ТЭЦ вовремя невозможно: эксперт оценил шансы на теплые батареи зимой

Даже восстановление объектов было бы недостаточно без выполнения ряда требований.

Полное восстановление поврежденных в результате атак российских оккупантов ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 Киева до конца года невозможно. Однако обеспечить теплоснабжение в дома киевлян власти вполне способны, заявил в эфире "Новости.live" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Конечно, в том состоянии, в котором они были, восстановить их невозможно. Я уже не говорю о стандартах ЕС по энергоэффективности, экологии, защите, безопасности. Это невозможно сделать, для этого нужно 3-4 года", – считает эксперт.

В то же время обеспечить теплые батареи зимой более реально – особенно, если помогут западные союзники.

Видео дня

"Восстановить тепловую часть – если мы сможем доставить на эти ТЭЦ оборудование, которое отработало на многих ТЭЦ в ЕС в бывших странах Варшавского блока, потому что там типовые проекты с нашими. Это возможно – теплоснабжение восстановить", – отметил Омельченко.

Он подчеркивает, что этого будет недостаточно, если энергосистема останется уязвимой для ударов врага. Поэтому от власти требуются эффективные шаги – и прежде всего, от мэра столицы Виталия Кличко.

"Нужно еще и защитить ключевое оборудование, без защиты это тоже риск. И плюс строительство децентрализованной распределенной генерации обязательно. Если просто восстановим ТЭЦ, в Киеве, например, а в зонах их работы не построим страховые распределительные мощности – это, на мой взгляд, будет провал, и за это должны нести ответственность и власти города, и министерство энергетики. В первую очередь, руководство города", – подчеркивает Омельченко.

Подготовка к новому отопительному сезону – главные новости

В правительстве осознают предстоящие вызовы, а министр энергетики Денис Шмыгаль прямо заявляет, что следующая зима будет столь же сложной, как и нынешняя. По его словам, Украина планирует накопить в хранилищах 14,6 млрд куб. м газа к зиме, причем 13,2 млрд куб. м хватит для перехода холодов.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечает, что некоторые регионы страны отстают от намеченного графика подготовки к новому отопительному сезону. Среди аутсайдеров глава государства называет Львовскую, Волынскую и Одесскую области, а также столицу.

