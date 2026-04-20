Путин резко снизил активность на тему войны из-за провала наступления РФ в Украине, - СМИ

С начала 2026 года Путин провел только одно мероприятие, непосредственно касающееся войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин снизил публичную активность на тему войны против Украины на фоне слабого продвижения российских войск. Об этом пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Отмечается, что с начала 2026 года Путин провел только одно мероприятие, непосредственно касающееся войны против Украины. Это было совещание по повышению эффективности использования военной техники в ходе так называемой "Специальной военной операции" (пропагандистский термин для обозначения войны против Украины) 6 марта. Описание этого совещание уместилось в 2 коротких абзаца.

Журналисты обратили внимание на то, что в 2025 году Путин вел себя иначе. С 20 ноября и до конца 2025 года российский диктатор провел как минимум 6 мероприятий с участием военных. Также он трижды посещал командные пункты воюющих в Украине группировок, дважды совещался о ситуации "в зоне СВО".

Видео дня

Кроме того, на пресс-подходах 27 ноября и 2 декабря 2025 года Путин подробно комментировал ситуацию на фронте. С обсуждения войны началась и "прямая линия", затем на ней выступил военный, напомнили журналисты.

Также журналисты отметили, что многие отчеты российских генералов о "победах" в Украине оказались фейками. Например, 20 ноября 2025 года Путину доложили о якобы "захвате" Купянска в Харьковской области, куда он даже пригласил иностранных журналистов. Президент Украины Владимир Зеленский позже опроверг эту информацию, приехав в город. Уже в конце марта ВСУ окончательно взяли под контроль центр Купянска.

Журналисты подчеркнули, что снижение публичной активности Путина на тему войны происходит на фоне замедления российского наступления. По данным проекта DeepState, за почти 4 месяца 2026 года оккупанты захватили только 623 кв. километра территории Украины, тогда как в ноябре и декабре 2025 года они заняли 928 кв. километров украинской территории.

Отменит ли Путин парад в Москве 9 мая

Напомним, что в российских СМИ распространяется информация о том, что российский диктатор Владимир Путин может отменить свой "парад Победы" 9 мая в Москве из-за страха перед украинскими атаками. Дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что парад в Москве, вероятно, ограничится какой-то короткой программой.

Дипломат заявил, что Путин, вероятнее всего, будет делать все, чтобы сократить парады до минимума. По его словам, глава РФ прекрасно понимает, что Украина с каждым днем имеет все больше потенциала, чтобы достичь Москвы.

