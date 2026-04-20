Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в понедельник

Средняя стоимость дизельного топлива за сутки снизилась на 1,33 гривни за литр.

Цены на топливо в понедельник, 20 апреля, снизились. Больше всего подешевело дизельное топливо, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива за прошедшие выходные снизилась на 1,33 гривни – до 89,92 гривни за литр, а 95-й бензин подешевел на 30 копеек. 20 апреля топливо на АЗС, в среднем, продавали по 72,71 гривни за литр.

Средняя стоимость автогаза сегодня опустилась ниже 49 гривень. За выходные он, в среднем, подешевел на 14 копеек – до 48,99 гривни за литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин 20 апреля продают в сети Brent Oil. Здесь средняя цена – 66,85 гривни за литр, а дороже всего – в сети Рур груп – 76,49 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 74,00 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 73,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG – 75,90 грн/л;

БРСМ – "Нафта" – 69,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель 20 апреля можно найти в сети "Фактор". Средняя стоимость топлива на стелах сетевых АЗС – 87 гривень за литр. Самый дорогой дизель продается в сетях OKKO, WOG и BVS – 91,90 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 89,00 грн/л;

SOCAR – 90,76 грн/л;

KLO – 89,90 грн/л;

"Укрнафта" – 88,50 грн/литр;

"БРСМ-Нафта" – 88,38 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый автогаз в первый рабочий день недели продают в сети Авантаж 7 – 46,95 грн/литр. Самый дорогой автогаз по цене почти 50 грн/литр продают в сетях Neflek и Grand Petrol. Автогаз в этих сетях, в среднем, продают по 49,99 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,46 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Цены на топливо в конце прошлой недели снизились. В частности, средняя стоимость премиального 95-го бензина 16 апреля снизилась на 51 копейку – до 76,58 гривни за литр. Обычный 95-й за день "скинул" три копейки, подешевев до 73,12 гривни за литр.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в случае полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и установления мира на Ближнем Востоке, цены на дизельное топливо в течение месяца могут снизиться на 12 гривень.

