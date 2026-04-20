Огромный флот транспортников: Германия получила последний самолет A400M

Airbus A400M – это четырёхдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолёт, разработанный Airbus Military.

Военно-воздушные силы Германии пополнили свой парк 53-м, последним заказанным транспортным самолетом Airbus A400M Atlas. Об этом сообщает Defense Express.

По данным портала, самолет совершил свой первый полет еще 23 июля 2025 года, после чего до момента передачи проходил испытания на предприятии-производителе.

Самолет разместят на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии, где дислоцируется 62-е воздушное транспортное крыло. Именно на этой базе сосредоточен весь парк таких транспортников в составе Люфтваффе, которое отныне становится крупнейшим в мире заказчиком и оператором A400M.

Речь идет де-факто о самом многочисленном парке средних транспортных самолетов в регионе. Вероятно, такие возможности нужны Германии не только для собственных нужд – они также пригодятся для поддержки партнеров и выполнения задач за рубежом.

Airbus A400M – справка УНИАН

Еще в 2003 году Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Турция, Бельгия и Люксембург подписали совместное соглашение о закупке 212 самолетов А400М. Позже Италия вышла из проекта, и количество заказанных самолетов сократилось до 180.

A400M может перевозить до 37 тонн груза – это примерно 116 полностью экипированных десантников, до 66 раненых или же две бронемашины.

Таким образом, наличие таких самолетов позволяет оперативно перебрасывать личный состав, технику и грузы. Кроме того, предусмотрена возможность использования самолета для дозаправки другой авиации в воздухе.

Ранее УНИАН сообщил, что компания Airbus планирует представить концептуальную версию транспортного самолета A400M, адаптированную для применения беспилотников и выполнения ударных миссий на больших расстояниях.

Предполагается, что самолет будет использовать модульную систему для размещения беспилотников. "Материнское" воздушное судно сможет перевозить до 50 БПЛА.

Стоит сказать, что сама концепция воздушного авианосца не нова и в настоящее время активно прорабатывается, в частности, китайскими инженерами.

