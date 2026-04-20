ВСУ останавливают попытки оккупантов закрепиться в центре и на севере Гришино

Оккупанты усилили давление на село и пытаются нарастить наступательный потенциал.

На Покровском направлении российские захватчики пытаются закрепиться в центре и на севере Гришино. В то же время Силы обороны Украины останавливают эти попытки.

Как сообщил 7-й корпус ДШВ в Telegram, в Гришино ситуация обостряется. В частности, противник усилил давление на населенный пункт и пытается развить наступление.

"Украинские военные не позволяют врагу закрепиться в центральной части поселка. На днях Силы обороны провели операцию по уничтожению пункта скопления противника. Дождавшись благоприятного момента, наши воины нанесли авиационный удар по скоплению россиян", – говорится в сообщении.

По результатам поражения подтверждена ликвидация как минимум трех оккупантов. Также, по имеющейся информации, часть российских военных осталась под завалами в подвале без возможности деблокирования.

"В то же время противник продолжает давить и на север поселка. Для этого пытается обойти Гришино, используя открытую местность и лесополосы с юго-западного направления. Таким образом, россияне стремятся закрепиться на северных и северо-западных окраинах", – отмечается в сообщении.

Украинские военные сообщили, что на днях противник попытался прорваться по этому маршруту с использованием бронетранспортера.

"Силы обороны уничтожили вражеское "такси" вместе с личным составом, сорвав попытку его дальнейшего продвижения", – говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении - больше новостей

Как сообщал УНИАН, 15 апреля мониторинговый проект DeepState отметил, что российские оккупанты продолжают давление и продвижение в направлении Гришиного со стороны Покровска. Враг постепенно проникает в село и почти полностью оккупировал его.

16 апреля 7-й корпус ДШВ отмечал, что захватнические небольшие пехотные группы врага действуют несколькими волнами в сутки, пытаясь проникнуть в центральную часть населенного пункта и закрепиться.

Вас также могут заинтересовать новости: