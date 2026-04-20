Таракановский форт могут закрыть для туристов: в чем причина

В связи с недавним разрушением части памятки, она может представлять опасность для посетителей.

Таракановский форт в Ривненской области планируют закрыть для посетителей с целью проведения противоаварийных работ из-за недавнего обрушения части каменного сооружения.

Так, Ривненская областная военная администрация просит Министерство обороны Украины, на балансе которого находится форт, срочно закрыть к нему доступ посетителей и провести противоаварийные работы, а Министерство культуры Украины – внести объект в Государственный реестр недвижимых памятников. Об этом Интерфакс-Украина сообщили в ОВА.

В администрации отметили, что вопрос дальнейшей эксплуатации и консервации объекта будет решаться после принятия соответствующего правительственного решения.

Согласно предоставленной ОВА информации, форт в Тараканове является собственностью Минобороны и находится на балансе квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ. В частности, в состав военного городка №13 входит здание №1-Таракановский форт, расположенное на земельном участке площадью 63,9 га.

Также сообщается, что ранее ОВА обращалась в Минобороны по поводу передачи объекта в совместную собственность территориальных общин. Однако в министерстве предложили разделить земельный участок и передать только его часть.

Кроме того, в ОВА добавили, что в стратегии развития Ривненской области до 2027 года не предусмотрено финансирование туристического развития Таракановского форта.

Что известно о Таракановском форте

Таракановский форт – архитектурный памятник XIX века, расположенный вблизи села Тараканов Дубенского района Ривненской области. Это уникальное сооружение времен Первой мировой войны. Построено Российской империей для защиты железной дороги Львов-Киев.

Форт имеет форму ромба со сторонами до 240 метров. Снаружи он окружен глубоким рвом с земляными валами, укрепленными мощными стенами. В центральной части форта возведена двухэтажная казарма, к которой ведут четыре подземных хода, проложенные под вторым земляным валом. Там располагались жилые, складские и хозяйственные помещения для артиллерийской роты и штаб коменданта форта. Периметр форта состоит из 105 так называемых безопасных казематов, и чтобы попасть в них, нужно было преодолеть двойную линию оборонительных рубежей. Форт имел многочисленный гарнизон (в казематах форта могло разместиться 800 человек) и был оснащен дальнобойными пушками большого калибра.

Форт был идеальным местом для отдыха любителей приключений. Там также снимали украинское детское фэнтези "Джура-Королевич" и фильм "Поводырь".

Сооружение уже несколько лет находится в аварийном состоянии. 13 апреля стало известно об обрушении части Таракановского форта – там произошло разрушение части центральной казармы.

