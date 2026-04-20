Угроза из Беларуси: Тимочко оценил возможные риски для Украины

У Минска нет большой армии, отметил эксперт.

У беларусов нет реальных навыков для самостоятельного проведения военных операций, а большая часть их вооружения уже давно была перекачана в российскую армию. Об этом в эфире "Киев 24" сказал военный эксперт Иван Тимочко, отвечая на вопрос о реальности угрозы со стороны Беларуси.

"Беларусь не является страной с какой-то военной историей. В наше время это очень важно… Участия в боевых действиях или каких-либо реальных навыков для самостоятельного проведения военных операций у них нет. Да и большая часть их вооружения уже давно была перекачана в российскую армию", – отметил он.

В то же время Тимочко отметил, что часть беларуской армии обучали российские "вагнеры", а часть командного состава, офицеров в Беларуси – россияне.

"Есть также важный момент, что Беларусь даже территориально не является страной, которая могла бы иметь такую глубину своих территорий, чтобы они могли быть уверены, что, сформировав качественные тылы для усиления наступательных порядков, они смогут долго воевать", – сказал эксперт.

Кроме того, добавил он, у Беларуси нет большой армии, а проводить мобилизацию – это "давать оружие в руки тем белорусским гражданам, которых еще недавно российские и беларуские силовики пытали, избивали, а у многих – убивали родственников".

"Поэтому там тоже будет стоять вопрос о мотивации тех людей, которые даже будут мобилизованы, для того, чтобы проводить какую-то эшелонированную наступательную операцию", – подчеркнул Тимочко.

Он также отметил, что в Беларуси пока нет достаточно хорошо укомплектованного и вооруженного российского контингента, который "мог бы провести эту операцию уже сейчас".

Втягивание Беларуси в войну против Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной. Согласно данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

В то же время Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не рискнет посылать свои войска, чтобы пересечь границу Украины.

