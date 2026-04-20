Стал известен актерский состав фильма по игре Elden Ring: ждать выхода еще долго

Фильм режиссера Алекса Гарленда выйдет на экраны только в марте 2028 года.

Долгожданный игровой фильм по мотивам популярной фэнтезийной видеоигры Elden Ring выйдет в мировой прокат 3 марта 2028 года.

Об этом стало известно из заявления представителей кинокомпании A24 и игровой компании Bandai Namco Entertainment, которые занимаются разработкой ленты, пишет Variety.

Одновременно стало известно, кто сыграет главные роли в фильме – многие из них ранее уже работали с режиссером картины Алексом Гарлендом.

Теперь уже официально к основному актерскому составу Elden Ring присоединились Кит Коннор ("Рокетмен", "Малыш Джо", "Боевые действия", сериал "Когда замирает сердце"), Бен Уишоу ("Парфюмер: История одного убийцы", "007: Не время умирать", сериал "Черные голуби"), Кейли Спейни ("Чужой: Ромул", "Гражданская война", сериал "Грызня"), Том Берк ("Фуриоса: Безумный Макс. Сага", "Операция "Черный кейс") и Гавана Роуз Лью ("Тюнер", "Ее личный ад").

Среди других ключевых актеров в касте – Соноя Мизуно ("Ex Machina"), Джонатан Прайс (сериалы "Два папы", "Корона"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Последние из нас", "Фарго"), Джон Ходкинсон ("Наполеон"), Руби Круз (сериалы "Касл-Рок", "Уиллоу"), Джефферсон Холл ("Оппенгеймер", сериал "Дом дракона"), Эмма Лерд ("28 лет спустя: Храм костей", "Призраки в Венеции") и Питер Серафинович ("Стражи Галактики", "Звездные войны: Скрытая угроза").

Съемки фильма начались в апреле 2026 года в Великобритании (в частности, в Шотландии). Летом этого года запланированы съемки ряда сцен в Исландии.

По предварительным оценкам, бюджет картины составит более 100 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года стало известно, что по популярной игре Elden Ring снимут фильм. Тогда же было объявлено, что ее режиссером выступит британец Алекс Гарленд ("Ex Machina", "Анигиляция", "Мужской род", "Гражданская война", "Боевые действия"), также известный как сценарист франшизы Дэнни Бойла "28 дней спустя" (и ее продолжения "28 лет спустя").

В начале апреля 2026 года в сети появились первые кадры со съемок фильма по мотивам игры Elden Ring.

