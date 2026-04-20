Чешская инициатива для ВСУ столкнулась с серьезной проблемой

Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, которая обеспечивает значительную часть поставок на фронт, столкнулась с проблемами финансирования. Об этом рассказал редактор Ондржей Гоуска, пишет чешское издание Irozhlas.

Согласно публикации, несмотря на наличие боеприпасов на мировом рынке, дальнейшие закупки ограничены нехваткой средств и снижением интереса со стороны стран-доноров. Ранее инициатива покрывала до 45–50% поставок артиллерийских снарядов для ВСУ, включая более половины боеприпасов калибра 155 мм. Однако сохранение этих объёмов теперь под вопросом.

"В последнее время государства-участники, крупнейшими из которых являются Германия, Нидерланды и Дания, демонстрируют меньшую готовность вносить свой вклад в эту инициативу", – говорится в материале.

Журналист отмечает, что часть партнёров замедлила или сократила финансирование программы, что напрямую влияет на темпы поставок. При этом сама схема закупок остаётся рабочей: Чехия продолжает координировать поиск и покупку боеприпасов по всему миру, однако без дополнительных средств её возможности ограничены.

По словам Гоуски, этому есть несколько причин: задолженность экономики, последствия войны на Ближнем Востоке, а также нежелание инвестировать через Чешскую Республику, которая не вносит вклад в собственную инициативу, хотя и получает от нее выгоду в виде налоговых поступлений от оборонной промышленности.

Снижение финансирования может привести к дефициту снарядов на фронте, где артиллерия остаётся ключевым элементом боевых действий, резюмирует издание.

Чешская инициатива для Украины

Напомним, чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины была запущена в 2024 году правительством Петра Фиалы. В рамках программы союзники смогли поставить для ВСУ 3,5 миллиона снарядов крупного калибра за восемнадцать месяцев.

Однако после смены власти в стране в ноябре прошлого года лидер правящей партии Андрей Бабиш заявил, что Чехия не будет больше финансировать закупку оружия для Украины и отметил, что поставки должны осуществляться другим путем.

