Меньше топлива для российской армии: Генштаб рассказал о новом ударе по Туапсе

В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим возгоранием на территории объекта", – говорится в сообщении.

Также сообщается о поражении нефтебазы "Гвардейская" во временно оккупированном украинском Крыму.

"Поражение указанных объектов снижает возможности по обеспечению топливом воинских подразделений российского агрессора", – подчеркнули в Генштабе.

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе – что известно

Как сообщал УНИАН, украинские дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ.

Местные власти уже подтвердили атаку на НПЗ. На кадрах из соцсетей и согласно анализам, на НПЗ более десятка отдельных очагов горения, поэтому потушить пожар будет сложно. Утром над НПЗ все еще виден густой столб дыма.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, комментируя сегодняшние взрывы в российском Туапсе Краснодарского края в районе нефтеперерабатывающего завода, отметил, что в 2026 году Украина своими собственными усилиями гораздо больше влияет на способность России вести войну, чем все наши партнеры вместе взятые.

Он подчеркнул, что удары по Туапсе в первую очередь касаются сырой нефти, но есть еще и нефтепродукты. По его словам, Украина уже сократила производство нефтепродуктов на 40%, то есть почти половина российских НПЗ уже не работает.

Предыдущий удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ) был нанесен Силами обороны в ночь на 16 апреля.

Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте.

Источники УНИАН сообщали, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил безопасности и обороны (СБС, ССО, ГУР МОУ) поразили ряд инфраструктурных объектов нефтетерминала порта Туапсе.

Они уточнили, что нефтетерминал является единым производственным комплексом вместе с Туапсинским НПЗ. Этот завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта. Комплекс принадлежит компании "Роснефть".

Утверждается, что в результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ. После попаданий зафиксирован сильный пожар. Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е.

Вас также могут заинтересовать новости: