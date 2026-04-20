Почему ВСУ дважды за несколько дней нанесли удары по НПЗ в Туапсе: объяснение эксперта

В частности, подобные удары срывают курортный сезон для россиян на Черном море.

За последние несколько дней нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе был поражен дважды. Гореть он будет еще долго, заявил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный во время эфира на Radio NV.

"Это вторая атака… Предыдущая была примерно три дня назад. И тогда трое суток горел именно этот резервуарный парк, его тушили, пытались остановить этот пожар, и только когда конкретно выгорел этот резервуар, они смогли остановить пожар", – отметил Нарожный.

При этом он обращает внимание на информацию от OSINT-аналитиков, которые насчитали 11 мест возгорания.

Видео дня

"Опять же, гореть будет долго. Несколько суток. Это точно. На что это влияет? Во-первых, это крупнейший НПЗ на юге России", – сказал Нарожный и добавил, что этот НПЗ обеспечивает поставки топлива в оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области, и, соответственно, это обеспечивает российскую армию ресурсом для ведения войны.

Поэтому, как отмечает эксперт, очередная атака на этот НПЗ окажет непосредственное влияние на наличие топлива в российской оккупационной армии.

"Конечно, это не произойдет мгновенно. Это не так, что он загорелся и через день нет топлива. Конечно, мы понимаем, что есть склады, огромное количество цистерн и всего остального. Это влияние мы увидим через несколько недель", – подчеркнул Нарожный.

Кроме того, он отметил, что Туапсинский НПЗ интегрирован в экспортную структуру. Из Туапсе и Новороссийска отгружаются нефтепродукты. Россия зарабатывала большие средства на переработке нефти.

"Это удар и по военной составляющей, это удар и по экономической составляющей", – подчеркнул Нарожный.

Он обратил внимание, что рядовые россияне считают, что война происходит где-то далеко.

"А Туапсе – это крупный курорт, куда ездили россияне. Рядом находится Сочи. Теперь можно сказать, что об этом курортном сезоне можно забыть. И россияне понимают, что война пришла к ним домой. Что она не где-то далеко, а находится в их санаториях и в их курортных зонах. Поэтому, с моей точки зрения, это огромный и очень хороший удар Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Нарожный.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский". Этот НПЗ осуществляет переработку нефти с заявленным объемом 12 млн тонн/год. Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте.

По данным источников, был поражен ряд инфраструктурных объектов нефтетерминала порта Туапсе. В результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ. После попаданий зафиксирован сильный пожар.

В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае. Было зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

