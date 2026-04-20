Евро обновил исторический максимум, доллар идет к рекорду: официальный курс валют на вторник

Национальный банк Украины установил на вторник, 21 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 21 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,89 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 20 апреля – 51,77 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,19/44,22 грн/долл., а к евро – 51,97/51,99 грн/евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин ожидает на ближайшей неделе наличный курс доллара в пределах 43,5–44,00 грн, евро – 51,5–52,00 грн. По его словам, курс доллара в Украине после заметного роста на прошлой неделе может стабилизироваться и даже несколько снизиться в ближайшие дни. В то же время девальвационный тренд гривны сохраняется.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составлял 43,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривны, а курс наличных евро составлял 51,90 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

