Дело не в количестве: эксперт оценил результативность новой воздушной атаки РФ

Россия пытается истощить украинскую систему ПВО, отметил Анатолий Храпчинский.

Последние атаки РФ по Украине свидетельствуют о том, что Москва делает ставку не на увеличение количества средств поражения, а на продолжительность воздушных ударов. Такое мнение высказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, на Radio NV.

"Последние массированные атаки показали, что количество средств воздушного нападения не увеличивалось, но увеличивалось время применения этих средств. То есть воздушные атаки, которые длятся 24 часа, воздушные атаки, которые длятся 36 часов, но при этом количество средств воздушного нападения остается прежним. О чем это говорит? О том, что враг пытается перегрузить Силы обороны Украины за счет именно растяжения во времени и неожиданности во время атаки", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что во время таких атак РФ пытается собрать разведывательную информацию о системах ПВО, средствах радиолокации и РЭБ. Поскольку на запущенных ими "Шахедах" есть инструменты, которые позволяют выявлять и передавать такую информацию, которую они в дальнейшем используют для обхода украинской ПВО.

"И когда увеличивается количество атак, у нас не остается времени на передислокацию или смену позиций. Когда у нас увеличивается время атаки, мы не понимаем, сколько будет использовано средств воздушного нападения, и, соответственно, нарушается логистика по обеспечению ракетами, средствами поражения определенных участков, где стоят наши бойцы для перехвата воздушных сил", – добавил Храпчинский.

Он пояснил, что РФ в дальнейшем вряд ли будет наращивать количество средств поражения. Однако будет пытаться менять время и продолжительность воздушных атак.

"Давайте вспомним: вечером взлетела стратегическая авиация, ночью применили баллистические ракеты, под утро пошли шахиды. Это нагрузка, усталость для наших Сил обороны. Именно поэтому я уже больше года говорю об автоматизации некоторых решений, которые позволили бы нам работать более эффективно и независимо от той угрозы, которая исходит со стороны врага. Есть определенные решения. Давайте вспомним недавние сюжеты о частной ПВО. Но все же нужно говорить о полной автоматизации, когда не оператор, а само средство поражения принимает решение относительно воздушной цели, которая находится в том или ином секторе", – отметил Храпчинский.

Удары РФ по Украине

Напомним, во время последней массированной атаки РФ применила большее количество баллистических ракет, а также перенесла время удара на другое время суток. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, добавив, что общая атака РФ состояла из двух волн.

В ночь на 20 апреля РФ нанесла новый удар по Украине. Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура в Харьковской области. Сообщалось, что в результате атаки были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети, энергоснабжение и здание вокзала.

