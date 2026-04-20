'Должны быть изменения в законодательстве': эксперт высказался о разрешении на оружие для гражданских

Он подчеркнул, что вместе с правом должны быть четко прописаны и правила его использования.

Право гражданна самозащиту должно быть гарантировано, а доступ к средствам защиты – расширен. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Новости. LIVE".

"То, что право на защиту должны иметь граждане, это однозначно. И защита должна быть максимальной для того, чтобы сохранить себя, свое имущество и свою семью. Любое средство, которое увеличивает шансы именно на это, должно быть доступно для каждого человека", – сказал он.

По словам эксперта, он поддерживает идею разрешения на короткоствольное оружие, подчеркнув, что это не изменит базовую готовность людей к защите.

Кроме того, Тимочко подчеркнул, что важным фактором является также психологический эффект: наличие оружия в обществе может заставить потенциального нападавшего несколько раз подумать перед действиями.

В то же время он подчеркнул, что вместе с правом на оружие должны быть четко прописаны и правила его использования.

"Должны быть внесены изменения в законодательство, которые будут регулировать применение. Не какие-то ограничения: дать разрешение на покупку оружия, но ограничить человека в его применении и владении так, что он становится преступником, даже если защищается, – это тоже вопрос. Поэтому я считаю, что здесь действительно нужно привлечение большого количества общественности", – подытожил военный аналитик.

Стрельба в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В конце концов, его ликвидировали. Дело квалифицировали как теракт. В результате теракта погибли 6 человек.

Поводом для стрельбы в столице, в результате которой погибли люди и сам стрелок, стала бытовая ссора, рассказал глава национальной полиции Иван Выговский.

По его словам, полиция установила всю хронологию события, которое началось с бытовой ссоры между соседями.

"У него был травматический пистолет при себе. Он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт. Его (соседа – УНИАН) жена была рядом. После чего он забежал к себе в квартиру, взял это оружие, с которым затем пошел в супермаркет, поджег квартиру, облил жидкостью", – рассказал Выгивский.

