Редклифф назвал лучшие и худшие фильмы о Гарри Поттере

Актёр дал свою оценку каждой части фильма.

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал о своих самых любимых частях приключений волшебника Гарри Поттера.

Не секрет, что он сыграл главную роль в восьми экранизациях бестселлерной книжной серии Джоан Роулинг в период с 2001 по 2011 год. В подкасте Happy Sad Confused звезда фильма отметил, что за первые части "Гарри Поттера" ему до сих пор стыдно.

"Считаю, что ранние фильмы очень "сладкие", и теперь мне стыдно смотреть на себя в 18 или 19 лет", – подчеркнул актер.

Дэниел также откровенно оценил все свои работы. По его словам, шестой фильм "Гарри Поттер и принц-полукровка", вышедший в 2009 году, является худшим.

"Полукровный принц", пожалуй, для меня самый низкий рейтинг. Это мои собственные вещи. Это не тот фильм", – сказал Редклифф. Кстати, ранее он признавался, что именно в то время у него были проблемы с алкоголем.

Далее в своем антирейтинге он назвал третий фильм "Гарри Поттер и узник Азкабана", который зрители увидели на больших экранах в 2004 году.

Однако есть те фильмы, которые все же понравились Дэниэлу. По его оценкам, это "Гарри Поттер и Дары Смерти – Часть вторая" и "Гарри Поттер и Кубок Огня".

"Мне нравится то, что я сделал в четвёртом фильме. Я в восторге. Я не думал, что "Кубок огня" станет моим вторым любимым фильмом", – добавил актёр.

Кстати, после завершения работы над франшизой о Гарри Поттере актер обрел популярность и новые роли в фильмах "Швейцарский солдат" и "Дивно: История Эла Янковича". Также играл в бродвейском мюзикле Стивена Сондхайма "Merrily We Roll Along".

Напомним, ранее HBO объявил сроки выхода сериала о Гарри Поттере.

