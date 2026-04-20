В Украине резко подорожал доллар: что будет с гривней на этой неделе

Курс доллара в Украине после заметного роста на прошлой неделе может стабилизироваться и даже несколько снизиться в ближайшие дни. В то же время фундаментальное давление на гривню никуда не исчезло.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook отметил, что по итогам 13–18 апреля гривня ослабла как к доллару, так и к евро, несмотря на отсутствие новых весомых причин. Официальный курс доллара вырос на 1% – до 43,89 грн, евро – на 1,9% до 51,76 грн. На наличном рынке доллар прибавил 0,9% (до 44,07 грн), евро – 2,1% (до 52,32 грн).

По его словам, такая динамика может свидетельствовать о целенаправленных действиях регулятора, ведь даже с учетом укрепления евро на мировых рынках рост курса в Украине выглядел опережающим.

Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться. По словам Шевчишина, налоговый период традиционно сопровождается увеличением продаж валюты бизнесом, что работает против дальнейшего роста курса доллара. Кроме того, нынешний скачок не подкреплен активным участием спекулятивного капитала, а после праздников у населения меньше гривень для покупки валюты.

"Таким образом, в базовом сценарии я склонен ожидать, что курс после стремительного роста должен стабилизироваться и откатиться", – отметил аналитик.

В базовом сценарии Шевчишин ожидает наличный курс доллара в пределах 43,5–44,0 грн, евро – 51,5–52,0 грн. В то же время он отметил, что девальвационный тренд гривни сохраняется.

В свою очередь член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии УНИАН обратила внимание, что Национальный банк продолжает активно поддерживать валютный рынок. Кроме того, гривню поддерживают достаточные международные резервы и постепенное успокоение рынка. При этом внешние факторы ограничивают потенциал укрепления национальной валюты.

"Внешний фон – геополитическая напряженность, неопределенность в торговой политике США и ожидания смягчения монетарной политики – будет сдерживать гривню от укрепления. Дорожают и энергоносители, что поддерживает спрос на защитные активы, в частности и на доллар", – отметила эксперт.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 апреля вырос на 25 копеек и составляет 44,30 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 52,30 гривни за евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла сразу на 25 копеек. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,77 гривни, то есть украинская национальная валюта потеряла 35 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля – 51,42 грн/евро).

