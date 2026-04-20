Движение в Ормузском проливе практически остановилось после задержания иранского судна

За семь недель войны в Персидском заливе движение судов по этому водному пути сократилось до минимального уровня.

Коммерческое судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось в понедельник, 20 апреля, после кратковременного возобновления работы в выходные, сообщает Bloomberg.

17 апреля казалось, что паралич движения судов заканчивается. Иран и США заявили об открытии пролива, что привело к падению цен на нефть и поспешному прохождению судов.

Однако ситуация быстро начала хаотизироваться после того, как военно-морские силы США задержали иранское судно у порта Джаск в Оманском заливе, когда оно двигалось в направлении Ормузского пролива. Это стало первым подобным шагом во время американской блокады, что повысило риски для судовладельцев в регионе и расширило зону, которую считают опасной для прохода.

В ответ на инцидент цены на эталонную нефть выросли, ведь перебои с поставками стали выглядеть более продолжительными.

"Дальнейшая нестабильность заставит большинство, если не всех судовладельцев, выбрать осторожный подход "подождем и посмотрим", – считает аналитик компании Vortexa Ltd Иван Метюз.

Один из танкеров с нефтепродуктами на маршруте – Nova Crest, который сейчас проходит чуть южнее острова Ларак и выходит из Ормузского пролива в Оманский залив. Судно находится под санкциями Великобритании, Евросоюза и Швейцарии за участие в торговле российским сырьем.

В противоположном направлении движется Axon I – судно, подпадающее под санкции, для перевозки сжиженного нефтяного газа, которое направляется в Ормузский пролив из Фуджейры. Рядом с ним находится танкер Starway, который сигнализирует, что его следующим портом захода будет Хамрия в ОАЭ.

Танкеры со сжиженным природным газом также приблизились к проливу после сообщений о его открытии. Однако в итоге они либо развернулись, либо остались в ожидании, не двигаясь.

Bloomberg напоминает, что хрупкое перемирие между США и Ираном должно завершиться на этой неделе. Пока неизвестно, будет ли оно продлено и состоятся ли переговоры между американскими и иранскими чиновниками в Исламабаде.

Недавно глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил, что у Европы есть запасы авиационного топлива "примерно на шесть недель". По его словам, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, то в Европе вскоре могут появиться сообщения об отмене отдельных рейсов между городами из-за нехватки авиационного топлива.

Отметим, что помимо энергоносителей, Ормузский пролив остается важным транспортным коридором для перевозки алюминия, удобрений и даже гелия, который используется в производстве полупроводников. Следует отметить, что из-за блокады Ормузского пролива цены на алюминий выросли до четырехлетнего максимума.

