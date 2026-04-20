Ушел из жизни заслуженный художник Украины

Заслуженный художник Украины Евгений Удин умер. Ему было 89 лет.

Печальную новость сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в своем Facebook. Официальную причину смерти пока не называют.

"Более полувека его акварели и графика сохраняли облик Тернополя – каждую улицу, каждый фасад, каждую деталь, которую другие могли бы и не заметить. Он рисовал город – и учил видеть его других. Через его студии, мастер-классы и пленэры прошли поколения тернопольских художников. Во время войны Мастер нашел еще один способ служить Украине – средства от продажи своих работ передавал тернопольской 44-й артиллерийской бригаде. Его графика остается с нами. И когда мы возьмем в руки его книгу или посмотрим на знакомый лист с видом Тернополя – он будет рядом", – подчеркнул Сергей Витальевич.

К слову, похороны состоятся завтра, 21 апреля, в 13:00.

Что известно о Евгении Удине

Евгений получил высшее образование во Львовском полиграфическом институте им. Ивана Федорова по специальности "Книжная графика". Впоследствии работал в Национальном союзе журналистов Украины, а через 10 лет стал членом Национального союза художников Украины. В его творческом наследии – иллюстрации к более чем сотне книг.

Удин также был доцентом кафедры изобразительного искусства, преподавателем художественной графики и технологий печати в Тернопольском национальном педагогическом университете.

