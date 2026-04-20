В Украине выпадет снег, в одном месте его может быть аж 10 см, - метеоролог

Раньше снег в нашей стране наблюдался даже в начале мая.

На этой неделе в Украине выпадет снег, в одном месте в стране его может быть до 10 сантиметров. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос о том, что якобы на этой неделе в Украине будет снег и "минус" даже днем, она отметила, что сейчас над Украиной, особенно на севере, – холодный воздух.

"Поэтому при прояснениях – у нас были этой ночью заморозки, следующей ночью в северной части будут заморозки и 22-го также будут заморозки", – рассказала Голеня.

Над Карпатами располагается небольшой циклон, который будет перемещаться к Азовскому морю. "В северной части он втягивает холод с севера. И на востоке страны завтра может быть мокрый снег. В Карпатах также может быть уже этой ночью", – сказала метеоролог.

23-25 апреля будет ветрено, с севера снова будет поступать холодный арктический воздух, поэтому в эти дни могут быть осадки в виде мокрого снега. Особенно в северных, центральных и восточных областях, а также в Карпатах.

По словам Голени, снег будет выпадать преимущественно ночью. Впрочем, и днем он может пролетать при плюсовой температуре, когда она будет составлять от +1° до +3°...+4°.

"У нас и в начале мая может выпадать снег. Поэтому это не впервые, но давно такого не было", – отметила эксперт.

На уточнение, действительно ли может быть 10 сантиметров снега, метеоролог отметила, что на сегодняшний день такие расчеты действительно есть. "Но это только на завтра, на день, на вечер, на востоке страны. Там такая зона есть в районе Краматорска. Но это только одна схема дала. Может быть, а может и нет", – сказала она.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается нестабильная и холодная погода с большим количеством дождей, мокрым снегом и порывистым ветром.

Согласно его данным, температура будет значительно ниже нормы, а ночью будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе (за исключением южных регионов).

