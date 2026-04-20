'Это как ужин без лечо': Мадьяр призвал Зеленского немедленно открыть нефтепровод 'Дружба'

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие личного знакомства с украинским лидером, не поддастся давлению.

Петер Мадьяр обратился к Украине с резким призывом возобновить работу нефтепровода "Дружба" и подчеркнул, что не поддастся на "шантаж". Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Telex.

Политик передал прямое обращение украинскому президенту Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что вопрос энергоресурсов "это не игра". По его мнению, украинская сторона должна открыть нефтепровод, если для этого есть техническая возможность.

По имеющимся данным, Мадьяр рассчитывает, что разблокировка транзита может произойти уже в ближайшие дни.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие личного знакомства с украинским лидером, он не будет терпеть давления.

"Это как если бы меня пригласили на ужин, я согласился, а потом начали шантажировать: если не будет лечо, то я сделаю то-то и то-то", – цитирует его издание.

Судьба нефтепровода

Ранее УНИАН писал о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба", поставки по которому в Венгрию могут быть возобновлены уже в ближайшее время.

По данным СМИ, руководство венгерской энергетической компании MOL планирует переговоры по этому вопросу, в том числе и в России.

Представители венгерской стороны заявляют, что для полноценного запуска недостаточно лишь возобновить работу трубопровода – нужно также обеспечить стабильные поставки нефти.

В то же время в Европейской комиссии заявили, что пока не готовы комментировать перспективы немедленного запуска работы трубопровода. Там подчеркнули, что ситуация остается предметом консультаций с Украиной и странами ЕС, заинтересованными в стабильности энергоснабжения.

