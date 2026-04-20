Цветочный туризм стал одним из главных трендов в 2026 году: 5 лучших мест в мире для путешествия

В этом году туристы по всему миру с особым энтузиазмом ищут лучшие места, чтобы полюбоваться дикими цветами.

Туризм, связанный с наблюдением за цветением деревьев и цветов, быстро становится популярным туристическим трендом в 2026 году, охватывая направления от улиц Японии, украшенных цветущей сакурой, до высокогорных долин Индии.

Как пишет The Independent, на фоне того как туристы отказываются от суетливых маршрутов, все более привлекательным для них становится планирование поездок, основанных на мимолетных природных моментах.

"Мы находимся в периоде стремительного цифрового развития, и путешествия всегда были способом сменить обстановку и воссоединиться с миром, собой и другими. Люди ищут подлинности, эскапизма и связи, и туризм, связанный с цветущими цветами, дает им возможность путешествовать с настоящей целью", – отметил эксперт по путешествиям kate & tom's Энди Брукер.

По его словам, люди вск больше стремятся к новым впечатлениям и понимают, что они не обязательно должны быть связаны с выбросом адреналина, а скорее с общением с другими людьми, разделяющими восхищение природой.

Одновременно опрошенные изданием эксперты назвали пять самых впечатляющих мест в мире, где можно полюбоваться цветущими полевыми цветами в этом сезоне.

1. Луга Мукер, Йоркширские долины, Великобритания

Лучшее время для посещения: конец июня – середина июля

"Одно из моих любимых мест, где можно увидеть цветущие полевые цветы – это Северный Йоркшир. Ландшафт и разнообразие полевых цветов делают луга Мукер уникальными", – отмечает Брукер.

При этом рекомендует туристам устроить там пикник во второй половине дня и по-настоящему насладиться тем, что значит просто "быть" на природе". Однако добавляет, что стоит одеться потеплее, так как "погода может быть крайне непредсказуемой".

В свою очередь эксперт по путешествиям Сара Финдлей из Total Travel Protection добавляет, что лучшее время для посещения этого места – лето, а не весна.

"Я бы рекомендовала посетить это место в июне, так как заготовка сена может начаться уже в середине июля, в зависимости от погоды. Если у вас есть время, я бы посоветовала остановиться на обед в городе Мукер и прогуляться вдоль реки Суэйл, если вы не слишком устали", – добавила она.

2. Цветение сакуры в Токио и Киото, Япония

Лучшее время для посещения: конец марта – начало апреля

Пожалуй, самое известное в мире цветочное зрелище – это сезон цветения сакуры в Японии, превращающий целые города в море нежно-розовых лепестков.

"Это одно из самых знаковых зрелищ цветения в мире", – констатирует старший директор по продуктам компании Away Holidays Джанни Леоне, отмечая, что наблюдение за цветением сакуры сочетает в себе "культурные традиции и природную красоту" в одной поездке.

В частности он рекомендует посетить парк Уэно в Токио или Философскую тропу в Киото, добавляя, что "ночные световые эффекты там волшебны".

При этом он призывает туристов бронировать поездку в Японию для наблюдения за сакурами максимально заранее: "Возможно, вам даже придется планировать за 12 месяцев наперед".

3. Национальный парк Долина Цветов, Индия

Лучшее время для посещения: конец весны – начало лета

Эта долина высоко в Гималаях на севере Индии, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагает одно из самых впечатляющих зрелищ цветения полевых цветов в мире. Долина расцветает яркими красками, сочетая эндемичные цветы на фоне горных вершин.

"Это действительно рай для любителей природы", – отметил Леоне.

При этом эксперт советует посещать это место более активным путешественникам, готовым к похадам умеренной сложности, одеваясь многослойно ввиду перепадов температур.

4. Заповедник маков в долине Антилоп, Калифорния, США

Лучшее время для посещения: конец апреля

Под конец апреля калифорнийские маковые поля покрываются обширными полосами ярко-оранжевых цветов.

Чтобы получить максимум удовольствия, Леоне советует "посещать его в солнечные дни, когда цветы полностью распустятся", и обязательно взять с собой побольше воды, так как на тропах может быть жарко.

5. Сады Кекенхоф, Нидерланды

Лучшее время для посещения: с середины апреля до начала мая

Сады Кекенхоф предлагают одну из самых знаковых цветочных композиций в Европе.

"Уверена, ни для кого не секрет, что Нидерланды занимают первое место в списке стран, привлекающих любителей цветочных пейзажей. Расположенные в городе Лиссе, примерно в 30-40 минутах езды от Амстердама, сады Кекенхоф ежегодно высаживают более семи миллионов луковиц цветов вручную. Сады открыты для публики с 1950 года, и если вы посетите их в это время, вы увидите множество красочных цветов различных оттенков: красного, желтого, оранжевого, фиолетового, синего и многих других", – говорит Финдлей.

От нарциссов и крокусов до гиацинтов и первых тюльпанов сезона – результат представляет собой тщательно продуманную композицию, которая кажется почти сюрреалистичной по своим масштабам, и, как говорит Финдлей, Йэто поистине незабываемое событие".

Где полюбоваться цветами в Украине

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, одним из главных центров цветочного туризма в Украине является Закарпатская область, известная большим количеством сакур. В этом году пик цветения выпал на середину апреля.

Тем временем, традиционно в мае туристы массово съезжаются в киевский ботсад Гришко, чтобы насладиться цветением сирени.

Вас также могут заинтересовать новости:

