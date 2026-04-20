В Еврокомиссии прокомментировали перспективы возобновления поставок нефти через 'Дружбу'

Чиновники из Брюсселя вовлечены в взаимодействие с Украиной и Венгрией с целью сдвинуть текущую ситуацию "в правильном направлении".

В Европейской комиссии не подтверждают и не опровергают возобновление транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" уже сегодня, 20 апреля, как об этом заявил пока действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам торговли и экономической безопасности Олоф Хилл сказал на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия отслеживает ситуацию.

"Могу подтвердить, что у нас налажен контакт со всеми заинтересованными сторонами, чтобы способствовать возобновлению поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы дела продолжали двигаться в правильном направлении", – сказал Хилл.

При этом пресс-секретарь напомнил, что Еврокомиссия призвала все страны-члены Евросоюза соблюдать обязательства, взятые в декабре 2025 года, относительно кредита на 90 млрд евро для Украины.

Он не сказал, когда нефтепровод "Дружба" может возобновить работу. Но отметил, что Еврокомиссия в этом вопросе всегда играла координационную роль, чтобы попытаться сдвинуть это дело с мертвой точки, и именно этим сейчас ЕК и занимается.

"Наша цель – продолжать двигать это вперед в позитивном направлении. И это то, что мы будем продолжать делать", – добавил Хилл.

Работа нефтепровода "Дружба" – последние новости

Как сообщал УНИАН, Виктор Орбан, который будет возглавлять венгерское правительство до официального вступления в эту должность Петера Мадяра, продолжает шантажировать Украину нефтепроводом "Дружба". Так, Орбан подчеркнул, что не разблокирует европейский кредит на 90 млрд евро для Украины, пока не будет возобновлена поставка нефти по трубопроводу.

Такое заявление Орбан сделал в связи с тем, что через Брюссель был получен сигнал от Украины о готовности возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" уже в понедельник, 20 апреля, при условии, что Венгрия снимет свою блокаду кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Как известно, в декабре 2025 года лидеры стран-членов Евросоюза достигли договоренности о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро на период 2026-27 годов. Однако окончательное утверждение этого решения блокируется венгерским правительством Виктора Орбана.

Недавно в Еврокомиссии заявили, что Украина сможет получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро во втором полугодии 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: