Кипр может передать Украине танки Т-80У после сделки по Leopard 1 с Грецией, - СМИ

Замена Т-80У на Leopard 1 выглядит как переход на худшее вооружение, но немецкие танки, вероятно, пройдут глубокую модернизацию.

Кипр не передал Украине российские танки Т-80У, так как не мог найти им замену. Однако проблемы с обслуживанием этих танков подтолкнули страну к окончательной покупке модернизированных Leopard 1 у Греции, пишет Tovima.

Отмечается, что Кипр ведет переговоры с Грецией о возможной передаче танков Leopard 1. Причиной являются проблемы с обслуживанием имеющихся в арсенале российских Т-80У, которые ранее предлагали передать Украине в обмен на западные аналоги.

В издании добавили, что танки должны пройти модернизацию, направленную на повышение защиты, улучшение двигателя, электроники и вооружения. При этом ведутся переговоры с греческой EODH о локализации работ на Кипре.

По данным издания, речь идет о передаче от 75 до 90 танков Leopard 1A5, а Германия готова предоставить соответствующее разрешение. Такая замена парка должна стать частью общей программы модернизации Национальной гвардии Кипра.

Как пишет Defense Express, теперь есть вероятность, что Кипр все же передаст танки Т-80У Украине после их замены. Аналитики напомнили, что ранее Кипру предлагали передать 82 танка Т-80У/УК нашей стране, но остров тогда отклонил это предложение, так как не был готов отдавать оружие, необходимое для своей защиты.

Аналитики отметили, что замена Т-80У на Leopard 1 выглядит как переход на худшее вооружение. Они напомнили, что немецкий танк имеет более слабую броню и вооружение, а также более старший возраст. Еще одной проблемой является дефицит запчастей к этим танкам из-за потребностей Украины.

Тем не менее, как считают аналитики, Кипру с эксплуатацией Leopard 1 может помочь Греция, чья промышленность научилась работать с такой бронетехникой. Более того, модернизация этих танков может повысить возможности этих машин на поле боя.

Аналитики напомнили, что Кипр купил 41 танк Т-80/УК в 1996 году в рамках прямых оборонных закупок для усиления вооруженных сил. Уже в 2006 году остров договорился о получении второй партии на еще 41 единицу.

Крупнейший покупатель Т-90 заинтересовался китайскими танками

Ранее Defense Express писало, что в Китае создали новую версию экспортного основного боевого танка VT-4, которая получила комплекс активной защиты. Этот танк предназначен, в частности, для вооруженных сил Алжира, которые являются одним из крупнейших в мире операторов этих танков.

В пользу возможных поставок или работы над модификацией VT-4 для Алжира говорит тот факт, что китайская разработка обошла Т-90С на испытаниях в 2024 году.

