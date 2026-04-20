Круизные лайнеры покинули Ормузский пролив и вскоре возобновят пассажирские рейсы, - СМИ

Из-за блокировки судов в регионе были отменены десятки круизов, что обошлось компаниям в десятки миллионов фунтов.

Все шесть круизных судов, оказавшихся заблокированными в Дубае после начала войны с Ираном, смогли пройти через Ормузский пролив и в ближайшие недели вернутся к пассажирским рейсам, пишет The Independent.

Отмечается, что уже через несколько часов после первых ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля Тегеран атаковал ключевую экономическую инфраструктуру стран Персидского залива ракетами и дронами. В этот момент в регионе находились шесть круизных лайнеров. Суда MSC Euribia, Celestyal Discovery и Mein Schiff 4 стояли в портах ОАЭ, тогда как Celestyal Journey и Mein Schiff 5 находились в Дохе, а Aroya Manara, принадлежащая Саудовской Аравии, находилась в восточном порту Даммам.

Пассажиры и большая часть экипажа были эвакуированы и отправлены домой, хотя некоторым пришлось провести на борту несколько дней. На судах остались только необходимые для навигации члены экипажа.

Видео дня

Представитель Celestyal Cruises сообщил, что 17 апреля лайнер Celestyal Discovery под командованием капитана Николаоса Василеви стал первым судном, покинувшим Персидский залив. Маршрут был тщательно согласован с региональными властями и службами морской безопасности. Этот переход фактически открыл безопасный коридор через пролив, которым смогли воспользоваться и другие операторы. Уже 18 апреля лайнер Celestyal Journey под руководством капитана Ангелоса Василакоса успешно прошел тем же маршрутом, возглавив конвой круизных судов, покидающих регион.

По данным CruiseMapper, последним регион покинул Aroya Manara: судно вышло из Даммама рано утром в субботу и прошло пролив поздно вечером в воскресенье. Все корабли держались ближе к побережью Омана, максимально удаляясь от иранской территории.

Новые маршруты

Пять из шести судов после выхода из залива направились в Европу, выбрав более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды вместо короткого - через Суэцкий канал. Возобновление круизов в Европе ожидается в мае, говорится в статье. Aroya Manara, в свою очередь, идет вдоль Аравийского полуострова в Джидду.

Генеральный директор TUI Cruises Вибке Майер отметила, что последние недели стали серьезным испытанием для всей отрасли, и поблагодарила капитанов и экипажи за профессионализм и слаженную работу. По ее словам, компания готова оперативно вернуться к нормальному графику.

В MSC Cruises сообщили, что лайнер MSC Euribia сможет быстрее вернуться к рейсам в Северной Европе. Круиз, запланированный на 16 мая из Киля (и 17 мая из Копенгагена), состоится по расписанию, как и последующие рейсы.

Как отмечается, из-за блокировки судов в регионе были отменены десятки круизов, что обошлось компаниям в десятки миллионов фунтов. При этом часть мировых направлений остается закрытой для круизных линий из-за войны России против Украины - в частности, речь идет о Черном море и таком важном балтийском порту, как Санкт-Петербург.

Жизнь в Дубае - что известно

Напомним, после объявления перемирия между США и Ираном жизнь в Дубае постепенно возвращается в нормальное русло. В то же время говорить о полном восстановлении пока рано - город, оказавшийся под ударами, сейчас живет в режиме осторожного восстановления.

Одним из первых признаков нормализации ситуации стало открытие школ и возвращение сотрудников в офисы. Кроме того, постепенно возобновляются услуги - перевозка домашних животных, логистика, переезды и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: