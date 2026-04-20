Хватит ли у Лукашенко ума: эксперт высказался о возможности нападения Беларуси

По словам Гетмана, США не смогут "оттащить" Лукашенко от РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не рискнет посылать свои войска, чтобы пересечь границу Украины. Об этом сказал в эфире Украинского радио ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

"Лукашенко прекрасно понимает, что как только первый белорусский или совместный белорусско-российский солдат пересечет границу хотя бы на полметра и ступит на территорию Украины со стороны Беларуси, мы сразу нанесем удар. Если Россия не может справиться с нашими ударами, то Беларусь может справиться с этим еще меньше. Поэтому я думаю, что Лукашенко будет дальше рассказывать, как он поддерживает Путина, но, понимая, что существует не просто международное право, а что ему напомнили, что и как будет делать Украина, - у меня на 99% есть уверенность, что ему хватит ума не предпринимать таких действий, потому что последуют ответные удары со стороны Украины", - сказал он.

По его словам, Лукашенко постоянно говорит, что они являются союзниками России, звучат его постоянные осторожные угрозы в адрес Украины и наших европейских партнеров.

При этом он добавил, что не прошло и года, как Министерство иностранных дел Украины напомнило ему, что произойдет, если будет нападение на Украину со стороны Беларуси. По его словам, в соответствии с международным правом, военные и военно-промышленные объекты являются законными целями на территории агрессора. Гетьман сказал:

"Кроме того, у нас есть законное международное право уничтожать военнослужащих агрессора, начиная от командира отделения и заканчивая верховным главнокомандующим. Так должна реагировать страна, подвергшаяся агрессии".

Он считает, что США не смогут "оттащить" Лукашенко от РФ. При этом добавил, что ослабление санкций США против Беларуси в обмен на освобождение заключенных, возможно, было направлено на то, чтобы посеять недоверие, расколоть союз между Беларусью и Российской Федерацией, но это ничего не дает.

"Если что-то и случится и Путин все же заставит Лукашенко присоединиться к этой войне, то Соединенные Штаты будут выражать беспокойство или глубокую озабоченность. Не верю, что они еще как-то на это повлияют, кроме как в СМИ или эмоционально", - отметил Гетман.

По его словам, Украина не должна ориентироваться на то, что скажут США - отражать нам нападение Беларуси или встречать их цветочками, потому что это не их дело. При этом он добавил, что Украина не будет спрашивать разрешения, отражать ли нам агрессию или наносить удары по военным объектам Беларуси, если они на нас нападут.

Заявления о возможном нападении Беларуси

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной.

17 апреля он сказал, что, по данным разведки, в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. При этом он добавил, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть Беларусь в свою войну.

Президент Украины сообщил, что поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость.

Вас также могут заинтересовать новости: