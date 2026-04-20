Расследование в отношении прокурора Полтавщины Гладия выявило конфликт интересов в ВАКС и миллионное состояние, - активист

Архитектором влияния семьи Сикалов называет дядю прокурора - бывшего судью Апелляционного суда Киева и бывшего заместителя председателя ВККС Степана Гладия.

Семья главы Полтавской областной прокуратуры Евгения Гладия накопила значительное состояние в виде элитной недвижимости, оформленной преимущественно на ближайших родственников, в то время как работа супруги прокурора в аппарате ВАКС создает риски утечки секретной информации.

Вместе с тем НАБУ игнорирует этот конфликт интересов и тормозит дело против самого Гладия. Об этом говорится в блоге председателя Общественного союза "Последний бастион" Геннадия Сикалова на сайте "Деловая столица".

Архитектором влияния семьи активист называет дядю прокурора - экс-судью Апелляционного суда Киева и бывшего заместителя председателя ВККС Степана Гладия. По данным декларации, его пенсия составляет более 1,5 млн грн в год. Именно после его отставки в 2023 году состояние семьи начало массово легализовываться. В частности, на имя жены экс-судьи записали квартиру площадью 105,5 кв. м и парковочные места в Киеве, а также оформлена как "наследство" от отца-пенсионера трехкомнатная квартира в центре столицы. Сам Степан Гладий обзавелся тремя участками и квартирой в Полтаве. Кроме того, автор указывает на вероятное сокрытие элитного автопарка: при одной задекларированной Toyota имеются дополнительные парковочные места и регулярные штрафы за нарушение ПДД.

Отдельно проанализировано имущество самого прокурора Евгения Гладия. До 2024 года он официально арендовал лишь однокомнатную квартиру площадью 54 кв. м в Полтаве. В то же время его жена, Виктория Гладий, стала владелицей квартир, парковочных мест и земли в Киеве, Львове и пригороде. Только в 2024 году супруги приобрели совместную квартиру в столице за 2,7 млн грн.

Особое внимание уделено конфликту интересов: жена прокурора с 2019 года работает помощником судьи в Апелляционной палате ВАКС. "Если НАБУ или САП начнут расследование в отношении самого прокурора или его окружения, санкции будет выносить суд, где работает его жена", - подчеркивает Сикалов, отмечая критический риск утечки данных об обысках и НСРД.

Автор публикации заявляет о существовании круговой поруки между правоохранительными и судебными органами области. В частности, в статье утверждается, что глава территориального управления НАБУ Юрий Кравченко может саботировать расследование в отношении самого Гладия.

"НАБУ - это часть коррупционного беспредела в области, и то, что оно "сливает" дело Гладия - не случайность. Возглавляет территориальное управление бюро Юрий Кравченко - бывший прокурор, который на протяжении своей карьеры тесно пересекался с судьей Степаном Гладием, а сейчас плодотворно сотрудничает с его племянником", - заявляет Геннадий Сикалов.

Активист утверждает, что Юрий Кравченко интегрирован в систему отношений местных кланов, напоминая, что в прошлом тот работал адвокатом местного предпринимателя и экс-депутата Юрия Бублика. Сикалов подчеркивает, что большинство резонансных дел НАБУ в области, по его мнению, либо тормозятся, либо, как это было с делом Полтавской кондитерской фабрики, передаются из НАБУ в Национальную полицию, где впоследствии закрываются.

"Государственные институты... фактически слились в единый семейный клан. Вместо системы сдержек и противовесов... мы получили закрытую касту", - резюмирует Сикалов.

В конце расследования активист обвинил Евгения Гладия в инициировании блокировки страниц издания "Последний бастион" в соцсетях и публично призвал его подать в отставку.

